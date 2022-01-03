〈2022投資展望〉復華：三利多助台股攻2萬點 市值冠亞軍擁1高1低優勢

台股去 (2021) 年類股百花齊放，大盤今 (3) 日更持續寫盤中與收盤新高，復華投信舉辦 2022 年投資展望說明會時表示，台股目前評價處於相對低位，企業獲利佳具高殖利率優勢，加上科技轉型與創新增添基本面動能，三大優勢驅動下，台股有挑戰 2 萬點實力，其中，市值第一大和第二大的個股如台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)，都具高殖利率和低本益比的優勢。

復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，疫情導致美歐央行大放水，但新興市場未受資金青睞，外資已連續兩年賣超台股逾新台幣 5000 億元；台股不僅沒有被灌水，反而因為企業獲利提升使本益比降至近五年低位，他說：「目前台股是荒謬的便宜。」

沈萬鈞指出，台股大盤長期平均殖利率約 4%，2021 年上市公司獲利年增率平均達 70%，很有機會增發股息。儘管美國可能升息，利率從目前的 0~0.25% 緩步向上，但台股的殖利率仍具投資吸引力。

沈萬鈞認為，雖然 2022 年上市櫃企業成長力道放緩，但在全球數位浪潮與科技創新推波助瀾下，台灣身處核心供應鏈地位仍將受益，若以 2022 年上市櫃公司預估獲利成長 0~5%、估本益比 15 倍為長期合理水準，並以 14~17 倍本益比計算，推估台股 2022 年大盤合理指數區間為 16000 點至 2 萬點。

沈萬鈞表示，隨基期墊高，2022 年選股首重企業獲利成長的持續性，電子股仍是布局重心，由於台灣電子業與供應鏈現強健的競爭力，國際地位提升，諸多國外大廠來台尋求合作，大台灣時代正悄悄成形。受惠科技進化、規格升產品設計，帶來的產值將翻倍成長，持續看好 5G/AIOT / 半導體 / 高速運算 / 車用電子等題材，傳統產業則看好有獲利保護的個股。