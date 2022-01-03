〈台股盤後〉台積電貢獻130點 pk四族群壓盤 盤中、收盤價續創新高

台股今 (3) 日開紅盤，以盤中 18379.69、和收盤 18270.51 點持續雙創新高，台積電貢獻漲點超過 130 點功不可沒，但漲點從大漲 160 點，到終場僅漲 51.67 點，主要是櫃買指數、電子權值股、航運、面板股等三族群壓盤，使得加權指數開高走低，成交值擴大至 3251 億元。

台積電第 1 季營運表現可望淡季不淡，美系外資預估，台積電第 1 季營收將季增 3.7%，2022 年美元營收將成長 26.1%，讓台積電股價提前上演法說行情，終場以 631 元作收、上漲 2.6％，創近 4 個月新高。

但其於電子權值股則熄火，鴻海（2317）以 103 元作收、下跌 0.96%；聯發科、聯電、加上面板雙虎都連袂走低，聯發科更跌超過 3%，成為壓盤重心。

航運股也相對疲弱，萬海、陽明跌逾 5%，雙雙摔破月線，華航、長榮航「航空雙雄」也折翼，分別下挫 4.5% 和近 4%，拖累運輸指數跌 3.48%。

櫃買指數更是翻黑做收，生技醫療族群最弱勢，藥華藥重挫跌停，逸達跌逾 9%，高端疫苗、生華科、大樹全都連袂走低。

整體來說，台積電貢獻漲點約 130 點，但終場集權指數卻只漲 51 點，雖然盤中和收盤價持續改寫新高，但若沒有台積電獨撐大局，台股開紅盤日實則下跌。