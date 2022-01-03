美喆-KY去年12月、Q4營收雙創高 今年營運不看淡

國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (3) 日公布 2021 年 12 月合併營收 4.51 億元，月增 30.19%，年增 81.6%，創新高；累計 2021 年第四季合併營收 12.19 億元，同步刷新歷年單季新高水準，季增 47.49%，年增 70.77%，公司對今年營運不看淡。

美喆 - KY 2021 年全年營收爲 36.08 億元，年增 25.2%。

美喆 - KY 表示，受惠外銷代工業務主要客戶仍保持強勁拉貨動能，加上先前與客戶協調漲價效益助益，隨著船運情況逐步緩解，帶動在手訂單出貨認列逐月轉強。在兩大正面力道激勵效果下，挹注集團單月營收已連續四月改寫歷年單月新高，12 月營收更是繳出年增 81.6% 的強勁表現。

美喆 - KY 表示，2021 年第四季銷售區域分布，歐洲、美洲地區銷售仍分別年增 103%、66%，占整體營收比重達 75.1%、11.6%。

展望 2022 年第一季，美喆 - KY 維持審慎樂觀看法。雖第一季適逢傳統農曆新年影響整體工作天數，惟以目前美喆 - KY 旗下外銷代工、自有品牌兩大業務訂單能見度仍高，且觀察 2021 年 11 月以來 PVC 原料價格趨穩，有望隨著主要客戶保持良好拉貨需求。