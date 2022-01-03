油價新年開局走強 亞洲盤中漲約0.8%

油價在亞洲周一 (3 日) 盤中走強，在周二 OPEC+ 會議之前，儘管有新冠病例增激威脅，市場仍保持樂觀情緒。

截至格林威治標準時間 0440，布蘭特原油上漲 59 美分或 0.76%，至每桶 78.37 美元。美國 WTI 原油期貨上漲 63 美分或 0.84%，至每桶 75.84 美元。

Swastika Investmart Ltd 大宗商品主管 Abhishek Chauhan 指出，在 OPEC + 聯盟會議之前，利比亞的供應趨緊，使市場情緒保持樂觀。

利比亞國有石油公司周六表示，由於 Samah 和 Dahra 油田之間的主要管道進行維護，本國石油產量將在未來一周內，每日減產 20 萬桶。

據消息人士透露，在 OPEC + 會議上，聯盟可能會堅持 2 月份日產量增加 40 萬桶的供應計畫。

去年，在全球經濟從疫情復甦，以及 OPEC 節制增產數量的背景下，油價上漲了 50% 左右。

不過近期 Omicron 變種病毒造成病例激增，美國衛生專家警告，美國人要為未來幾周的嚴重干擾做好準備。

石油分析師也因此普遍下調今年的價格預期，一項對 35 位經濟學家和分析師的調查，他們對 2022 年布蘭特原油均價預測為每桶 73.57 美元，比 11 月份預期的 75.33 美元低約 2%。對美國 WTI 原油均價預測，則由 73.31 美元下調至 71.38 美元。

與此同時，美國供應上升，美國能源公司連續 17 個月增加石油和天然氣鑽井平台，因價格上漲吸引了一些鑽井工人回到井場。