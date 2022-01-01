〈能源盤後〉WTI止步7連漲 但今年漲逾55% 創12年來最大年度漲幅

WTI 原油期貨價格週五 (31 日) 在 2022 年前夕收低，為過去 8 個交易日來首次下跌，但未損原油多頭的輝煌一年，原油期貨價格創下 2009 年以來的最大年度漲幅。

雖然 Omicron 變種株快速傳播的消息令部分交易者抱持一定程度的謹慎，但因大多人認為該變種株的病症不那麼嚴重，所以對原油潛在需求的拖累較小。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.78 美元或 2.3%，收每桶 75.21 美元。

此前 WTI 連續上漲 7 日，為 2 月 10 日止的 8 連漲之後最長漲勢。

本週 WTI 原油上漲 1.9%，12 月漲幅 13.7%，季度上漲 0.3%。FactSet 數據顯示，今年 WTI 原油漲逾 55%，創下 12 年來最大年度漲幅。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.75 美元或 2.2%，收每桶 77.78 美元。

本週 Brent 原油上漲 2.6%，12 月漲幅 10.2%，但本季下跌 0.9%。FactSet 數據顯示，今年 Brent 原油漲約 50%。

全球部分地區的新冠病例竄升，令週五的原油價格停滯不前。美國 7 日平均的新增病例數以拋物線速度上升，週四自前一日的 301477 人大增至 344543 人。

邁向 2022 年，由於航空運營人員持續感染或隔離中，致使航空公司人力短缺，被迫不斷取消航班。

然而，首次發現 Omicron 病毒的南非，其政府表示，該國最近一波疫情已經消退，將放寬防疫限制。

OPEC + 預定 1 月 4 日舉行會議，評估 2 月起是否繼續增產 40 萬桶 / 日，或者將 Omicron 病毒傳播狀況納入考量，調整 2 月生產計畫。市場初期猜測偏向 OPEC + 將堅持該增產步調。

其他能源商品交易

2 月交割的最活躍天然氣期貨價格上漲 16.9 美分或 4.8%，收每百萬 Btu 3.7300 美元，本週上漲 2.8%，但本月和本季分別下跌 18.3% 和 36.4%。

然而，今年天然氣價格上漲近 47%，創下 2016 年以降最大年度漲幅。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 6.58 美分或 2.8%，收每加侖 2.3301 美元，本週跌幅不到 0.1%。該期貨於週五收盤屆期。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 6.1 美分或 2.6%，收每加侖 2.3253 美元。

熱燃油期貨價格本月上漲 12.9%，但本季下跌 0.5%，然而，今年迄今上漲 58%，創下自 2007 年以來最大年度漲幅。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 6.83 美分或 3%，收近每加侖 2.2285 美元，但本週上漲 1%，該期貨將於本週五收盤屆期。

2 月交割的最活躍汽油期貨價格下跌 6.68 美分或 2.9%，收近每加侖 2.2246 美元。

本月汽油期貨價格上漲 12.5%，但本季下跌 1.1%，然而，今年迄今上漲 58%，創下自 2009 年以來最大年度漲幅。