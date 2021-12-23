〈能源盤後〉原油庫存意外大降 推升原油價格收登近1個月高點

週三 (22 日) 交易，原油價格上漲，WTI 原油收在近 1 個月高點，係因 EIA 數據顯示，美國上週原油庫存下降程度大於預期，且交易者也權衡了 Omicron 新冠變種病毒對需求的影響。

前一日原油價格大幅反彈，完全抹去連續兩天拋售的跌幅，此前因擔憂 Omicron 病毒傳播，引起全球實施行動限制，挫傷潛在需求而引發原油拋售。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.64 美元或 2.3%，收每桶 72.76 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 11 月 24 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上揚 1.31 美元或 1.8%，收每桶 75.29 美元，為 12 月 8 日以來最高收盤價。

EIA 公布，美國上週原油庫存下降 470 萬桶，大於分析師預期，數據公布後，原油最初回吐漲幅，隨後升至盤中新高點。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存下降 390 萬桶。API 週二公布，上週美國原油庫存下降 367 萬桶。

然而，EIA 也公布，汽油庫存大增 550 萬桶、蒸餾油庫存上升 40 萬桶，均遠高於預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國汽油庫存增加 60 萬桶、蒸餾油下降 160 萬桶。API 則預期上週美國汽油庫存增加 370 萬桶、蒸餾油下降 84.9 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「原油庫存大降帶來的利多在一定程度上被汽油庫存大增所抵消，因為隱含需求在上週大增後又大幅下降，蒸餾油庫存仍小幅增加，儘管隱含需求顯示大降。」

Smith 表示，由於美國墨西哥灣沿岸煉油廠運行強勁導致原油庫存下降，但同時由於年底從價稅的考量，進口再次受到抑制，而出口力道持續強勁，也拉低了墨西哥灣沿岸原油庫存。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 報告指出，如果 WTI 原油價格突破 100 日 MA (目前為 73.97 美元)，這可能預示著投機交易者的「大切入點」。他觀察到，自 11 月 26 日的下滑以來，WTI 原油價格一直沒有觸及該均線。

由於相對強弱指數 (RSI，一種用於衡量技術上超買和超賣狀況的指標) 接近 48.23，市場似乎有「漫遊的空間，且可能還沒進入 RSI 超買領域就突破 100 日 MA。」這是該指數達到 70 以上時就會出現這樣的情況。

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