台積電挺身而出 台股漲51點收18270點續寫新高紀錄

台股 2022 年開紅盤，在護國神山台積電挺身而出下，大盤一舉衝上 18379.69 點歷史新高，但航運、金融股賣壓湧現，拖累加權指數漲幅收斂，終場上漲 51.67 點或 0.28%，收在 18270.51 點，仍寫下盤中與收盤新高記錄，在外資歸隊下，成交值放大至 3251.28 億元。

櫃買指數終場下跌 0.91%，收在 235.4 點，成交值 879.55 億元。上市櫃成交值合計 4130.83 億元。

台積電預計 13 日舉行法說會，今天開紅盤表現強勢，一度衝高至 632 元，終場收在 631 元，漲幅達 2.6%，市值攀升至 16.36 兆元，成交量能爆出 6.8 萬張；不過，其他晶圓代工廠均遭調節，聯電下挫逾 2%，收 63.4 元，力積電、世界先進也震盪走跌。

大立光 1 月 12 日除息，法說會也將在 1 月中旬登場，股價一度勁揚 5%，衝上 2590 元，終場漲幅收斂收 2510 元，仍為近 4 個月新高。聯發科早盤走揚，攀上 1215 元新高價，但賣壓隨即湧現，股價翻黑並重摔 3.4%，收 1150 元。此外，瑞昱、南亞科、友達、鴻海等也在盤下震盪。

航運族群持續走弱，貨櫃三雄早盤狂跌逾半根停板，不過，部分低接買盤進駐長榮後，使其跌幅收斂至 2% 左右，航空雙雄也遭到空方狙擊，華航、長榮航股價重挫 3-4%，此外，遠雄港、四維航、台驊投控、中航等均湧現賣壓。

其他權值股方面，台塑集團股表現較強，台塑、南亞均上漲逾 1%，帶動塑膠類股指數走高，不過，鋼鐵、造紙等傳產族群偏弱，中鋼下挫約 1%，金融族群同樣委靡不振，金控雙雄下跌超過 1%。