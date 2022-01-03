〈焦點股〉高價股點火 AES-KY創高挑戰2000元、洋基工程上市飆漲36%

台股 2022 年開紅盤，高價股再度掀起熱潮，其中，去年最強飆股 AES-KY(6781-TW) 今 (3) 日改寫天價，一度大漲 9%，挑戰 2000 元大關；無塵室及機電空調統包工程廠洋基工程 (6691-TW) 正式掛牌上市，大展蜜月行情，飆漲 36.66%，一度達 246 元。

高功率鋰電池模組廠 AES-KY 去年 3 月 22 日以 168 元掛牌上市，隨後一路狂飆，12 月 30 日以 1825 元新高價封關，股價飆漲 9.86 倍，奪下 2021 年飆股第一名。今天開紅盤再度改寫新高，最高來到 1990 元，漲幅 9.04%，可望躋身 2000 元俱樂部。

隨著電動車銷量爆發，鋰電池供給已跟不上需求，使得上游關鍵原料價格節節攀升，碳酸鋰價格續創歷史新高，因此，南韓電池大廠 LG 新能源與三星 SDI 決議調漲電池價格，跟進中國同業的腳步。市場法人看好 AES-KY 去年第四季營收有望季增 9%、年增 56%，今年營運持續向上，預估第二季塞港改善，出貨將回復正軌。

台股元月行情可望續由半導體等電子族群主導，尤其多檔新股 IPO 將成市場多頭聚焦的標的，洋基工程今天上市，早盤股價一度衝上 246 元，大漲 66 元，漲幅達 36.66%，上演蜜月行情。洋基工程受惠半導體、PCB 等周邊業者積極擴廠，目前在手訂單約 170 億元，將在未來 1-2 年陸續認列，看好今年營收續創高。

此外，LCD 驅動 IC 股瑞鼎及類比 IC 設計股力智，擬分別於 1 月 7 日及 13 日，各以 308 元及 589 元上市，其中力智目前興櫃均價為 915.21 元，有機會挑戰千金股。綠界科技、上櫃股環球晶也是外界看好成為下一檔千金股的熱門標的。

