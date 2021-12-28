可寧衛取得高雄煉油廠第四區土壤整治案A區工程

環工業者可寧衛 (8422-TW) 今 (28) 日公告，取得高雄市第四區 A 案區的的標案，但對此工程標案最後議價簽約結果，仍待高雄市政府進一步公告。環工業界人士指出，第四區整治標案確定後，預料第二區的整治標案將會儘速展開。

高雄煉油廠土壤整治案中，土壤整治分三個階段及六大區域進行，整治面積達 170 公頃，經費預算高達 269 億元；六大區中，目前僅第三區已完成招標工作，第四區也在 10 月 25 日公開招標、已於 11 月 2 日截標，其中可寧衛確認取得第四區 A 案區標案。可寧衛則未透露標案議價結果。

高雄煉油廠土壤整治案第四區分為 A、B、C 三案，A 區金額 39.3 億元、B 區金額為 17.83 億元、C 區金額 17.08 億元，合計預算金額為 74.29 億元，原先市場預估，可寧衛最可能承接 A 區，預估工程時間 12 個月。

高雄煉油廠土壤整治案中，基士德 - KY (6641-TW) 投資持股 25.33% 的台灣裕山環境工程公司，已拿下第三區的乙區 9.8 億元整治工程，由於第四區 A、B、C 三標案與第三區要求完工的日期相當接近，裕山環境工程公司考量本身工程量能，此次並沒有參與第四區整治的標案。