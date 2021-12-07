久陽歐洲大客戶訂單看至後年Q1 子公司榮福明年Q3上興櫃

台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽 (5011-TW) 螺絲本業近來獲利轉佳，帶動毛利率大幅跳增，久陽表示，受歐盟對中國進口螺絲反傾銷帶動，部分歐洲大客戶已下單至 2023 年第一季；子公司榮福 9 月也攜手台境取得台積電 (2330-TW) 高雄廠土壤整治訂單，前景可期，預計明年第三季上興櫃。

久陽董事長孫正強表示，先前螺絲本業營運受美中貿易戰與疫情影響，因此積極發展多角化經營，轉投資運輸、環保與綠能領域，今年受惠物流需求熱絡，子公司台鋼運輸獲利亮眼，也支撐公司整體營運動能，隨著貨運市況維持高檔，加上建立自有車隊，將提升運輸事業毛利率。

另一方面，孫正強指出，由於鋼鐵價格大漲，加上歐洲對中國反傾銷再起，近來螺絲本業獲利創歷史高點，在手訂單平均單價 (ASP) 大漲逾 5 成，近期毛利率也由過去的一字頭水準，朝二字頭、甚至三字頭接近。

總經理吳居諺指出，公司仍握有超過半年的低價原料，且第四季 ASP 比第三季更高，但受限塞港因素，導致貨出不去，只要航運順暢，許多未實現獲利就會出現。

吳居諺並預期，歐盟對中國進口螺絲的反傾銷調查結果，可望在明年第一季出爐，從前一輪反傾銷 (2009-2011 年) 情況來看，台廠出口額年增近一倍，若此次反傾銷確立，整體市場板塊將會移動，對台廠而言是蠻大的利多。

吳居諺也透露，有些歐洲大客戶憂心屆時反傾銷確定後，將造成螺絲市場缺料，提前向久陽下單拉貨，建立安全庫存。

除螺絲本業外，久陽子公司榮福積極參與焚化爐代操整改及 BOT 興建專案，今年 9 月更與台境簽約，進軍土壤污染整治，取得台積電 (2330-TW) 高雄廠土地汙染整治訂單。榮福總經理張耿榕表示，目前已進駐裝機，第一批土地處理時程僅 400 天，完成後將貢獻營收。

張耿榕指出，台積電高雄廠後續仍需整治，不排除攜手其他廠商、或未來自己投標的可能。據久陽規劃，榮福預計明年第二季公發、第三季興櫃，2023 年申請上市櫃。