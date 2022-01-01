〈美股盤後〉美股封關日黯淡 三大指數全年勁揚逾20%

美股週五 (31 日) 封關日交投清淡，通訊服務與科技股領跌，美股主要指數在 2021 年最後一個交易日全數收黑，結束動盪的一年。

回顧過去一年，散戶大軍當道，大量資金股湧向迷因股，新冠疫苗推出，聯準會 (Fed) 維持接近零利率，企業庫藏計畫，加上美國總統拜登與國會推動一系列法案，以應對疫情造成的經濟疲軟，包括對美國人的直接財政援助和 1.2 兆美元的基礎建設支出法案，這些因素都推動今年美股走揚。

標普 2021 年漲幅超過 28%，創下 70 次收盤新高，連續第三年取得兩位數驚人的年度回報，這也是自 1999 年以來最佳紀錄。道瓊與那指在過去一年也表現亮眼，年漲幅分別達 20.23% 和 23.20%。

標普 11 大板塊全年漲幅首次實現兩位數增長，能源股為最大贏家，德文能源年漲勢最猛達 182.85%。部分大型股推動美股今年漲勢，微軟和特斯拉今年均上漲逾 44% ，而蘋果年漲 37% 以上。

隨著新年慶祝活動來臨，全球新冠確診數續創新高，截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 2.87 億例，死亡數突破 543 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 91.6 億劑疫苗。

美國航班取消速度仍持續加快，英國週五批准輝瑞新冠口服藥 Paxlovid。南非稱 Omicron 疫情高峰已過，解除宵禁。

週五 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 59.78 點，或 0.16%，收 36,338.3 點。

那斯達克指數下跌 96.59 點，或 0.61%，收 15,644.97 點。

標普 500 指數下跌 12.55 點，或 0.26%，收 4,766.18 點。

費城半導體指數下跌 5.9 點，或 0.15%，收 3,946.2 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收黑，通訊服務、資訊科技和醫療保健領跌，必需消費品、材料和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.35%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.33%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.92%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.14%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.88%。

道瓊成分股多收黑。高盛 (GS-US) 跌 0.77%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.72%；波音 (BA-US) 跌 0.69%；迪士尼 (DIS-US) 跌 0.67%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.24%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.86% %；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.59%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.46%；美光 (MU-US) 下跌 0.68%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.077%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.39%。

台股 ADR 亦漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.09%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.64%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.52%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.07%。

企業新聞

輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.11% 至每股 59.05 美元，年漲 60.42%。輝瑞首款新冠口服藥 Paxlovid 週五獲英國藥品和保健品監管局 (MHRA) 批准，MHRA 建議患者在首次出現症狀後的 5 日內使用、療效最佳。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.27% 至每股 1,056.78 美元，年漲 44.81%。德銀週五發布最新報告，將特斯拉目標價從 1,000 美元上調至 1,200 美元，重申特斯拉「買入」評級。該報告指出，特斯拉在電池技術、容量，特別是成本方面的發展軌跡，可能有助於加速全球轉向電動車，並大幅擴大特斯拉電動車領先優勢。

一些迷因股週五出現獲利了結。全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 下跌 5.91% 至每股 27.20 美元，年漲幅達 1,253.23%。GameStop (GME-US) 下跌 4.56% 至每股 148.39 美元，年漲幅達 760.23%。

華爾街分析

標普今年收於 4766 點，收盤價格遠優於年初分析師平均目標價 (4,074 點)，標普板塊中以能源與房地產板塊表現最佳。

根據 Refinitiv 數據顯示，標準成分股企業今年迄今財報超乎分析師預期，今年前三季獲利年增分別為 52.8%、96.3% 和 42.6%。華爾街預估第四季獲利成長將達 22.3%。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「今年在所有負面因素中，對我們來說最顯著的是美國企業的彈性。在充滿不確定性和通膨中，美企在非常困難的一年中實現 45% 的獲利增長為市場留下極其深刻的印象。」

德銀美國經濟學家布 Brett Ryan 說：「今年人們學到一件事，那就是美國經濟在面對與疫情相關的挑戰時已被證明具有彈性。Omicron 和財政不確定性帶來風險，但即使這些風險成為現實，經濟仍將以優於預期的速度擴張。」

華爾街正關注 2022 年眾多風險挑戰，包括美國通膨、聯準會升息，以及變種病毒帶來的影響。Schroder Investment Management 策略師 Sean Markowicz 表示：「今年確實是經濟復甦的一年， 2022 年來臨，隨著應對疫情的大規模財政刺激消退，經濟增長將降溫。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主