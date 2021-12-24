Omicron病毒衝擊航空人力！聯合取消131多趟航班 達美取消90多趟航班

因 Omicron 變種新冠病毒襲擊機組，聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 取消了數十個平安夜航班。

聯合航空週四聲明指出：「本週全美 Omicron 病例激增，對我們的航班機組人員與營運人員產生了直接的衝擊。因此，很不幸的，我們必須取消一些航班，並正在顧客抵達機場前通知他們。」

聯合航空稱，目前正試著盡可能為旅客重新訂位。

美國的航空公司高層本週要求疾病控制和預防中心 (CDC) 官員放寬隔離要求，針對新冠病毒篩檢陽性但已完全接種疫苗者，從目前隔離 10 天的要求縮短為 5 天，理由是機組人力短缺，且航班恐中斷。CDC 週四僅放寬了對醫護工作者的隔離要求。

根據航班跟踪網站 FlightAware 的數據，聯合航空取消了原定於週五舉行的 131 多趟主線航班，約佔其航班表的 7%。

達美航空取消了 90 多個航班，佔週五航班的 4%，理由是其兩個樞紐鹽湖城和西雅圖地區的天氣惡劣，以及 Omicron 病毒株的快速傳播。另外，達美航空週六有 80 多個航班被取消。

「在做出取消週五 90 多個航班的決議之前，達美航空團隊已經耗盡了所有選擇和資源，包括更改航道、更換飛機和機組人員以應對預定好的航班。我們為拖延顧客的假期旅行計畫致歉，達美人員正努力讓他們可搭乘下一個可用航班，盡快、安全地到達所需的地方。」

達美和聯合航空曾表示，旗下員工疫苗接種率已經分別達 90% 和 96% 以上。

雖然這兩家臨時取消航班，但比起一些航空公司在今年夏季和秋季取消航班的規模小得多，當時諸如美國航空和西南航空在內，都面臨人員短缺問題。

這兩家公司都提供員工假日高峰期出勤補償費，以及出勤率達標獎金。航空公司管理層近幾週曾表示，儘管全美各地新冠病例仍見增長，但預期年底假期仍將迎來疫情爆發以來，最忙碌的日子。