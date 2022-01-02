惠特GaN晶圓測試設備Q2末量產 獲晶電、朋程採用

LED 設備大廠惠特 (6706-TW) 除 LED 測試、分選設備及代工等主力業務外，近來也積極佈局化合物半導體測試設備領域，GaN 測試設備預計第二季末量產，LED 廠富采 (3714-TW) 旗下晶電、車用二極體龍頭廠朋程 (8255-TW) 都是客戶。

惠特目前四大產品線包括 LED 測試及分選設備、光電代工測試服務、化合物半導體測試設備及雷射加工機台設備。其中 LED 測試及分選設備為主要營收來源，去年前三季營收占比達 72.54%，代工及其他約 24.27%，雷射加工及化合物半導體測試設備 3.19%。

惠特近來積極切入化合物半導體設備領域，看好 5G 光通訊、3D 感測、LiDAR、車用二極體、GaN 晶片、SiC 晶片等化合物半導體未來成長潛力；由於目前基期低，惠特預期，今年化合物半導體營收可望翻倍成長。

惠特表示，因應 GaN 產品的高電壓高電流特性，機台設計上需要做些調整，目前 6 吋 GaN 晶圓測試設備正與客戶驗證中，單價為 LED 測試機台的數倍，今年量產後，將明顯將推升毛利率表現。

惠特除擴大化合物半導體佈局外，也持續因應 Mini LED 客戶需求，啟動全面性擴產，今年點測及分選設備產能增幅上看 30-40％，營收將維持雙位數成長。

惠特去年受惠 Mini LED 需求暢旺，營運逐季成長，前三季稅後純益 6.79 億元，年增 2.53 倍，每股賺 9.55 元，前 11 月累計營收更較 2020 年同期大增超過 8 成。