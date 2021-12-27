外資搶進晶圓代工、面板股逾5萬張 回補航空雙雄

台股今 (27) 日再度站上萬八關卡，收 18048.94 點，上漲 87.3 點或 0.49%，睽違 5 個月再戰新高，三大法人買超 113.39 億元，其中，外資集中買超電子指標股，包括晶圓代工雙雄、面板股的群創與彩晶，總計逾 5 萬張，另外回頭買超航空雙雄。

大盤今日成交量量縮至 2364 億元，三大法人中，投信持續高檔調節，賣超 12.09 億元；外資今日持續買超 111.73 億元、自營商則買超 13.83 億元，三大法人合計買超 113.39 億元；期貨方面，外資回補 1196 口空單，淨空單減少至 23460 口。

觀察外資今日操作，買超集中在四大族群，包括面板、晶圓代工、金融與航空，其中，群創 2.4 萬張居冠，其次為彩晶近 1.8 萬張，晶圓代工雙雄台積電與聯電都有逾 5000 張，航空雙雄長榮航則有 8707 張、華航 7967 張；金融族群則買超兆豐金、中信金各逾 4000 張。

外資其他賣超個股包括大同 7499 張、神達、合晶、中電、中鴻等都有逾 3000 張；國泰台灣 5G + 則買超 5870 張。

外資今日大賣康舒近 2 萬張最多，其次為近期漲多族群，包括 PCB 的金像電 1.2 萬張、欣興 5269 張；造紙族群的華紙、永豐餘分別調節 5243 張、4288 張；金寶、中鋼、新美齊、怡利電也遭提款。

投信買超前十名分別為光頡、茂達、群創、友達、國泰金、胡連、漢磊、中鋼、偉詮電、仁寶；賣超前十名包括中鴻、兆豐金、金像電、聯電、微星、敦泰、鴻海、國產、德微、台積電。