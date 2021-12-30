台股攀高後翻黑 外資連8買 三大法人買超21.95億元

台股 2021 年封關，今 (30) 日早盤續衝歷史新高 18291.25 點，但賣壓逐漸出籠，指數震盪翻黑，航運等傳產股偏弱勢，終場指數下跌 29 點，收在 18218 點，成交值 2631 億元。三大法人合計買超 21.95 億元，其中外資已連 8 買。

觀察法人資金變動情形，外資今天持續買超 27.36 億元，為連續 8 個交易日買超，累計已大買逾 875 億元；投信續賣 8.3 億元；自營商買超 2.8 億元。三大法人合計買超 21.95 億元。

台股日線收黑，但仍寫下五線收紅的好成績，週線上漲 257.2 點、月線上漲 791.08 點、季線上漲 1284.07 點、半年線上漲 463.38 點、年線上漲 3486.31 點。

台積電今天早盤一度漲至 620 元，但隨即拉回平盤附近整理，終場小跌收 615 元；聯發科最高來到 1200 元，平昨天的歷史新高紀錄，但漲幅同步收斂，收 1190 元；大立光、國巨、華碩、瑞昱、友達等電子指標股均在盤上表現。

封關前夕，遊戲廠積極舉辦法說，為明年寒假產業旺季暖身，加上 NFT 熱度持續升溫，帶動遊戲族群今天重回買盤懷抱，包括傳奇、辣椒、昱泉、網龍、華義等多檔均亮燈漲停。櫃買指數終場逆勢上漲 0.54%，收在 237.55 點，改寫逾 14 年多新高，成交值 759.4 億元。

中國西安持續封城，衝擊三星 NAND Flash 工廠產能，市場預期可望帶動明年第一季價格走勢，有助台廠營運，華邦電午盤獲得買盤青睞，放量大漲逾 7%，創近 5 個月新高，模組廠十銓一度亮燈漲停，南亞科、群聯等也表現強勢。