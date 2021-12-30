政院拍板《企併法》五大修正重點 有利企業加速併購

行政院長蘇貞昌今 (30) 日於院會上拍板通過《企業併購法》修正草案，共有五大重點，分別為強化併購資訊揭露、擴大異議收買請求權的股東、放寬非對稱併購適用範圍、增訂無形資產攤銷及被併新創個人股東所得課稅緩繳，希望在增加股東權益的同時，也能協助企業加速併購。

經濟部商業司長蘇文玲說明，本次企併法修正草案，為強化保障股東權益，公司應在股東會開會通知揭露董事之利害關係說明，且得將其內容置於證券主管機關或公司指定網站。

股東會會前或會中，以書面表示異議，或以口頭表示異議經記錄，放棄表決權或投票反對的股東，均得向公司請求買回股份。

蘇文玲表示，此次修法參考國外做法，放寬非對稱式併購的適用條件，併購公司所支付股份不超過其已發行股份之 20%，或併購公司所支付股份、現金及其他資產之對價總額不超過併購公司淨值 20%，即可由董事會決議後進行，無須經過股東會，將有助加速成熟企業進行併購，提升產業競爭力。

草案中增訂條文，明定可辨認無形資產的類型，包括營業權、著作權、商標權、專利權、積體電路電路布局權、植物品種權、漁業權、礦業權、水權、營業秘密、電腦軟體及各種特許權等各種特許權。放寬併購取得的無形資產可按法定享有年限或以 10 年做為攤銷的計算標準，使併購方更易於估計其租稅成本。

同時增訂 44 條之 1，為促進新創事業併購，使被併購之新創公司股東之股利所得可以緩繳稅。新創公司要件有二，包括設立登記至決議併購未逾 5 年、未公開發行股票之公司。