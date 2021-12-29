明年再生能源電能躉購費率 經部：力拚1月底前公告

經濟部尚未公布明年度再生能源電能躉購費率，對此，經濟部能源局今 (29) 日表示，已完成兩次審定會討論，但部分費率成本仍需精準成本資料評估，將力拚明年 1 月底前拍板、公告。

能源局表示，今年已完成兩次工作小組會議，針對躉購費率各項目都已有討論，包含小水力、海洋能、太陽能等，其中，今年太陽能價格波動幅度大，因此還需要蒐集更精準成本資料，後續再行評估考量，目前暫定 1 月底前完成公告。

今年太陽能光電案場多受缺工、缺料影響，進度皆有遞延，加上太陽光電原物料價格波動影響，廠商建置成本攀高，經濟部就在 10 月下旬公告，考量相關成本上漲，在今年 10 到 12 月完工者，每度電將外加費率 0.2245 元。

而依經濟部能源局年初公告今年的太陽光電躉購費率，維持一年兩期，按容量級距與分類差異，上半年費率介於每度 3.7994-5.6707 元，下半年費率則介於每度 3.7236-5.6281 元，但考量疫情影響，審定會年中也同意適用今年下半年費率者，可選擇適用今年度第 1 期上限費率。

另一方面，針對耗水費議題，經濟部次長曾文生說，耗水費主要是希望引導用水大戶節水，目前還有很多籌備工作進行中，將有更多訊息做溝通，間接證實耗水費在今年年底前不會公布。