中華電信5G舞動精采獨家桃園VR 高雄多視角直播

迎接 2022 到來，中華電信 (2412-TW) 獨家取得桃園跨年 VR 轉播，讓用戶獨享舞台第一排的絕佳欣賞座席，更與 Netflix 合作，於台北東區服務中心廣場前豎立全台唯一原尺寸「123 木頭人」，歡迎前來踩點，完成中華電信官方社群指定任務就有機會獲得三星藍芽耳機，12/31 前參加官方 Instagram 留言許願活動，就有機會獲得 iPhone 13 Pro 等大獎！此外，MOD 2022 跨年專區，獨家呈現高雄跨年多視角轉播，中華電信與您一同 High 進 2022！

5G 跨年舞動精采 Hami Video 桃園獨家 VR 高雄多視角直播

最夯元宇宙就在 Hami VR，中華電信獨家取得桃園跨年 VR 直播，消費者只要戴上 VR 設備，就能進入沉浸式的觀賞空間，不用到現場人擠人，在家就能近距離舒適觀賞，現在申辦精采 5G 月繳 1,399 元 (36 個月租期)，就能將 HTC VIVE Flow VR 眼鏡 0 元輕鬆帶回家 (價值 $14,990 元)；另外，高雄跨年晚會應用中華電信 5G 技術，提供多視角轉播，無敵海景蓬萊舞台、流行前衛高流舞台，免開分身一次看盡。

中華電信繼 2021 上半年榮獲 Speedtest® 台灣 5G 網速、行動網路涵蓋第一名大獎肯定，並甫於 Opensignal 2021 年 12 月最新公布的台灣 5G 體驗報告，榮獲 5G 下載、5G 上傳網速、5G 影音體驗、5G 遊戲體驗及 5G 語音應用程式體驗等 5 項冠軍，是國內唯一榮獲雙國際權威機構認證的 5G 網速雙冠王！中華電信將持續以備受肯定的 5G 行動網路品質、最豐富的 5G 視聽娛樂饗宴，陪伴客戶喜迎新年。

MOD 跨年專區，多視角、各地跨年一次擁有再抽限量好禮

MOD 揪大家在家安心跨年！12/28 起，MOD 推出 2022 跨年專區，集結各地跨年節目，一起在家解瘋，脫罩倒數。高雄跨年晚會多視角轉播，黃子佼、阿 Ken、吳珊儒、浩角翔起超強主持陣容在北中南各地上陣，還有伍佰 & China Blue、畢書盡、Ella、林宥嘉、郭書瑤都在各地獻聲與歌迷同歡。

MOD 跨年專區讓你不用出門，一次看遍跨年節目。隨點隨看，如同任意門穿梭全台各地，快與朋友一起相揪來 MOD 跨新年。於 2021/12/31 19:00~2022/1/1 00:30 拍下與 MOD 跨年專區的合照，即可抽五月天「好好好想見到你」高雄跨年版限定週邊商品及其他精美好禮。最即時、最多元、最澎派的跨年直播就在 MOD，快來 MOD 跨年專區一起在家脫罩解瘋抽好禮！

看 Netflix 選中華電信！全台唯一原尺寸木頭人現身台北信義區參加社群活動享好康

台北踩點再多一處！中華電信特別與 Netflix 合作，將《魷魚遊戲》劇中著名《123 木頭人》遊戲中原尺寸娃娃豎立於台北東區服務中心廣場，高達 4 公尺的木頭人娃娃讓粉絲彷彿置身劇中，只要參加中華電信官方社群活動（行動學園 / MOD/Hami Video/HiNet 光世代 / Q 博士 / IG），達成指定任務就有機會獲得三星藍芽耳機！

也歡迎消費者到嶄新的新一代門市體驗【智慧家庭】、【影音娛樂】以及【新創體驗】區，體驗 i 寶貝聲控音箱、VR/AR、獨家 4D 全視角… 等創新 5G 服務，下載 FunPark 互動電子童書、i 聽聽有聲書… 等應用，滿足父母孩子需求。

IG 傳情互動投票拿 iPhone 13 Pro 多地跨年 5G 體驗闖關就送精美好禮

中華電信邀請粉絲共度暖心歲末，即日起於官方 Instagram 舉辦留言許願活動，只要在指定貼文寫下新年心願並 tag 好友按讚，就有機會獲得 iPhone13 Pro (128G) 與 101 的美景餐廳四人套餐等大獎；粉絲到台北跨年現場捕捉中華電信的 101 動畫並發布限時動態，加碼再抽限量星巴克飲料兌換券。現在就加入追蹤中華電信官方 IG「cht_official」，掌握最新活動資訊拿暖心好禮！

為讓民眾觀賞獨家桃園跨年 VR 轉播、同步透過 MOD/Hami Video 欣賞高雄跨年多視角演出，特別於桃園、台南與高雄跨年現場舉辦體驗活動，完成指定任務就可獲得精美好禮。