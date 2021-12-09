5G網路報告 中華電首拿下載速度獎 遠傳5指標拿冠

國際行動網路報告權威機構 Opensignal 今 (9) 日公布最新台灣 5G 體驗報告，中華電 (2412-TW) 首度拿下 5G 下載速度獎，並獲得最佳 5G 網速；遠傳 (4904-TW) 在五項指標拿下冠軍。

平均 5G 下載速度方面，Opensignal 指出，中華電以 456.6 Mbps 首度超越遠傳拿下冠軍；遠傳速度為 334.8 Mbps ，其他四家業者的平均 5G 速度也已超過 100Mbps，另外，中華電的 5G 上傳速度為 60.6 Mbps，拿下冠軍，遠傳以 51 Mbps 緊追在後。

遠傳在此次 5G 體驗報告中拿下五項指標冠軍，包括 5G 可用率、5G 可及率、5G 影音體驗、5G 遊戲體驗、5G 語音體驗，其中，5G 可用率及 5G 可及率兩項指標首度奪冠。

遠傳表示，5G 可用率及 5G 可及率均為衡量 5G 覆蓋率的充份指標，目前全台 5G 基地台已近 9000 站、人口覆蓋率約 90%，明年會提升非人口密集區與偏鄉地區的訊號涵蓋。

遠傳透過 AI 大數據分析進行基地台選址，根據區域人流動態、App 使用流量、用戶使用時間規劃最佳地點，讓每座基地台效益極大化，也持續優化網路建設，每建設一座 5G 基地台就會進行 4G/5G 單站調整優化作業，並進行小區域協調整合、中大區域叢集優化工作。

中華電董事長謝繼茂表示，今年 5G 基地台已建設逾 1.2 萬座，目標提前達標，中華電信擁有 4G/5G 最大頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，以 5G C-RAN 機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，持續加速及加量建設 5G，提供客戶有感的 5G 服務。