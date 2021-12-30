LiTV線上影視年度排行出爐 疫情助攻新聞頻道收視飆漲7成

LiTV 線上影視今 (30) 日公布站內用戶一年來使用的數據，因疫情關係，頻道年度排行前五名為新聞台，分別是《TVBS 新聞》、《東森新聞》、《非凡新聞》、《中天新聞》、《寰宇新聞》，整體頻道觀看時數比去年成長了 70%。除新聞台外，因 FOX 體育台退出台灣，博斯則爭取到重要賽事轉播權，因此，LiTV 博斯家族 8 台頻道觀看時數相較去年成長三倍。

LiTV 線上影視表示，隨著數位影音內容快速發展，閱聽者的收視習慣從定點、定時、定頻，轉變成為隨時、隨地、隨身，OTT 串流影音平台成為民眾收視主要選擇，再加上這兩年在疫情推波助瀾下，各大 OTT 平台收視也隨之增長。

今年戲劇觀看時數整體較去年成長近 3 成，因居家防疫，電視載具的付費觀看成長最多。其中陸劇古裝優於時裝，最受歡迎前三名的陸劇分別是迪麗熱巴、吳磊主演的《長歌行》，話題口碑均十分討好，男女主角也是顏值吸睛。其次為第二名的《贅婿》由郭麒麟、宋軼主演的古裝商戰喜劇，播出時大獲好評，也成為除了宮廷與仙俠類型以外的另一種成功陸劇的範例。再來則是由成毅、袁冰妍、劉學義、張予曦主演的《琉璃》，是部多數觀眾都會喜愛的仙俠劇型，排行第三名。

韓劇前三名都是喜劇類型，觀看數最高的是堪稱年度大黑馬的《雙面超女》，以輕鬆有趣的故事劇情，成為年度冠軍，女主角李荷妮挑戰一人分飾兩角也造成話題。第二名是張娜拉、鄭容和主演的驅魔韓劇《大發不動產》，這部也是深獲好評，奇幻題材娛樂性很高。第三則是《警察課程》是久違小螢幕的車太鉉以及鄭振永、鄭秀晶 Krystal 主演，不只劇情輕鬆爆笑，同樣為偶像團體出身的高顏值男女主角更掀起熱烈話題。

今年站上電影觀看時數成長 40%，最受歡迎的電影為《馬德里金庫盜數 90 分鐘》、《拆彈專家 2》、《魔鬼對決》剛好都是動作片類型，其次是喜劇《詐欺女王》、《腿》及動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》；以地區來看華語電影還是最受歡迎，其次是韓國電影及洋片。從載具觀看時數觀察，電視比其他載具的觀看時數都高出許多，大家還是傾向使用大螢幕看電影。

動漫及兒童卡通部分，也因疫情居家上課的關係，整體觀看數較去年成長 50%，加上去年底《鬼滅之刃》因劇場版上院線二度爆紅，今年底最新一季「遊郭篇」再上熱門動漫話題，預期明年將持續霸榜。綜藝節目整年度觀看時數較去年成長 20%，且從 5 月開始持續攀升，最受歡迎的類型分別為「遊戲」、「談話」、「旅遊美食」節目。

值得注意的是在 10 月時，韓綜《兩天一夜 S4》受固定班底金宣虎醜聞事件影響，10 月收視率意外的特別突出，打敗眾多台灣綜藝節目擠進全站前五名。而綜藝年終前五名分別依序是《天才衝衝衝》、《綜藝大集合》、《全民星攻略》、《兩天一夜》、《詹姆士出走料理》。不分年齡層大小老少通吃的長青綜藝節目依舊是排行榜不敗的節目，擁有穩定觀看的觀眾群。