新纖跨足半導體化學品 打入晶圓代工大廠供應鏈

紡織大廠新纖 (1409-TW) 與比利時特種聚合物供應商索維爾 (Solvay S.A.) 結盟，合資成立新碩先進化學 (Shinsol)，並在台南設廠生產電子級過氧化氫，新纖後續將可就近供應晶圓代工大廠客戶相關產品。

Solvay 成立於 1863 年，是國際知名的化工集團，也是蘋果 (Apple) 長期合作的供應商；而南部科學工業園區周邊，除了同為蘋果供應鏈的晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 外，還有聯電 (2303-TW) 等電子大廠。

而過氧化氫就是俗稱的雙氧水，半導體要求的電子級過氧化氫，要求純度較高、不能有雜質，台灣過往都幾乎仰賴進口，新纖看好半導體產業蓬勃發展，以及供應鏈在地化的政策帶動相關商機，也與 Solvay 合資並引進純化技術，搶攻市場大餅。

根據雙方合作內容，新碩先進化學初期資本額 7.5 億元，新纖持股 49%、Solvay 51%，但董事席次各半，採共同治理；台南廠預計 2023 年第一季投產，第一階段年產量 3 萬噸；

新纖表示，由於生產過程及產品不會有廢棄物及高汙染的問題，也符合公司率能、環保的布局，而且在當前全球減廢的趨勢下，新碩後續也會依照市場需求，持續投入資金及提高產能。