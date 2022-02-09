權證投資人一定要了解的 群益投資人買進排行及相關權證推薦TOP5

從 2/8 (二) 市場概況來看，大盤成交金額縮至 3,140 億元，然而權證交投相對熱絡，權證總成交金額逾 29.6 億元，權證佔大盤成交金額比例為 0.95%，皆大幅高於近五個交易日平均值。台股加權指數連續兩個交易日收紅，亦反映在認購權證成交金額占比持續放大，8 日認購售權證成交金額比例分別為 93.88%、6.12%。從群益投資人買進金額排行來看，虎年開紅盤後股價漲勢亮眼的 長榮 (2603-TW) 為最熱門買進標的，共有三檔認購權證進榜，長榮群益 17 購 16 (061644) 買進金額逾 907 萬元居冠，連結標的為 陽明 (2609-TW) 的 陽明群益 17 購 10 (062116) 則以買進金額 845 萬元緊追在後。投資人若看好貨櫃三雄漲勢行情，推薦可挑選 長榮群益 18 購 14 (061645)、長榮群益 18 購 11 (061263)、陽明群益 1A 購 05 (062258)、陽明群益 18 購 04 (060428)、萬海群益 19 購 01 (060962)、萬海群益 19 購 02 (060963)，並且務必設定好投資的停利停損點。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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