2022年聚焦「雙高息」 多重資產基金潛力可期

美國最新 FOMC 會議日前表態，除了將加速縮減購債進度外，2022 年升息次數預期也從原先的 2 次增至 3 次，投信法人多認為，2022 年股市波動可能加劇，屆時資金將會聚焦高息，包含股息及債息，因此看好多重資產基金潛力可期。

聯邦高息策略多重資產基金經理人延任表示，在全球升息訊號的預期下，預估高槓桿、高循環性產業評價面可能面臨修正風險，有鑑於此，儘管升息因素導致市場資金成本上升，但企業基本面獲利依舊強勁，將有利於推升高息資產價格偏多，未來值得持續關注。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠也表示，市場仍有不確定性，迎戰經濟轉型年，可採「多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題。

但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至 5 年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約 4 成，若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。

延任認為，在升息前夕之際，股市波動可能加劇，屆時資金將會聚焦高息，包含股息及債息，以及高殖利率標的。根據 Bloomberg 統計，MSCI 全球高股息股票指數近期屢獲市場買盤進駐，無論是近 1 個月漲幅 1.86% 或是近 3 個月漲幅 2.79%，其漲勢皆高於 MSCI 全球指數，顯示高息資產的多方資金已提前卡位。

聯邦投信固定收益投資團隊表示，現階段市場對於 Omicron 變異病毒不確定性降溫，美國股市則有大型科技股領漲，且美國境內目前仍未有封鎖跡象，加上應對疫情已有經驗，疫苗發展也比其他國家快速，操作建議上可以美國市場為核心布局。

在債市看法方面，聯邦投信固定收益投資團隊指出，2021 年以來亞洲債券價格表現亮眼，高於同期的全球高收益債及美國高收益債表現，預期在企業獲利持續看好下，債息與資本利得有機會具有成長空間，其潛在報酬可期。

整體而言，延任表示，投資人現階段可採取股債平衡布局，雖然升息訊號仍將影響市場波動，但看好回檔時具有殖利率保護標的，偏多看待後續表現空間。