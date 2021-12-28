〈2022投資展望〉台新：台股明年先震盪後回升 全球面臨三大通膨

台股今 (28) 日盤中、收盤雙創新高，台新銀舉辦 2022 投資趨勢論壇，認為股市將在明年上半年出現震盪後再回升，投資要採「先布局後收成」；此外，明年全球將面臨「資金通膨」等三大通膨。

台新投顧總經理李鎮宇表示，因新冠肺炎逐漸流感化，惟預期景氣短期放緩，2022 年全年景氣長線仍看升，股市將在明年上半年出現震盪後再回升。談到升息，美國聯準會降息會比較快，但不會那麼快把升息壓力加大，因此預期只會升息 1-2 次，第 3 次升息則要看當時的經濟因素而定。美元還會是明年最強勢的貨幣，但是不會像今年呈現「井噴式」，而會呈現緩升。

至於投資人近期關心的通膨，李鎮宇也提出投資人可特別關注的全球 3 大通膨議題，包含「資金通膨」、碳定價的「綠色通膨」，以及半導體報價攀升造成的「矽通膨」。

李鎮宇表示，「高油價、二手車價格攀升」兩大因素造成 CPI 指數上揚，通膨升溫，明年 CPI 也不會低，主因今年房價漲很多，預期明年連房租租金也會走高，因此通膨不是暫時的，而是已經走到通膨的拐點，呈現「資金通膨」。

李鎮宇表示，碳定價「綠色通膨」部分，歐洲要課碳關稅，綠色通膨的影響會比大家想像的長遠。而半導體報價攀升造成的「矽通膨」，伴隨科技「破壞式創新」所帶來的新經濟，元宇宙、電動車等新題材，都可望成為明年資金追逐焦點。

展望 2022 年，李鎮宇表示，外銷動能可能受到中下游廠商因缺料壓力而過度備貨，影響後續拉或動能，以及運輸業多半預期上半年供需緊張的問題可能緩解，將影響台灣產品價量的上升力道。

李鎮宇表示，目前可見相對穩定的趨式，內需消費力持續增加，以及廠商擴增產能、5G 網路與綠能設施加速布建和半導體擴廠趨勢帶動投資成長，預期內需將成為明年台灣經濟成長的穩定力量。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，針對 2022 年的資產配置策略，對應明年市場提出「3 個 2」的核心觀點，包含關注「貨幣、財政」2 個政策、「新、舊經濟」2 種型態，也建議投資人以「穩核心、追成長」2 套策略來進行資產配置。

劉熾原強調，資產核心配置上需同時著重股市債市，建議民眾聚焦長期趨勢以追求成長，無論是舊經濟的物價上漲受惠概念，例如：金融、REITs、能源等議題，或是元宇宙或 ESG 等新經濟概念皆很有機會。

最後，台新銀行執行副總經理黃培直總結，投資人 2022 年應採「先布局後收成」的規劃，上半年民眾資產配置以股市債市各半為主；下半年資產配置可股 6 債 4 配置，建議民眾降低上半年景氣調整、通膨疑慮仍高所帶來的市場衝擊，參與下半年市場回升的投資機會。