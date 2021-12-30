美國和歐洲多國確診人數創高 法國單日突破20萬人

Omicron 變種病毒株的肆虐之下，歐美 COVID-19 確診人數 29 日 (週三) 繼續竄升，法國單日新增確診超過 20 萬人，許多歐洲國家也創新高，而美國最近 7 天的單日平均確診約 28 萬人，也寫下歷史紀錄。

法國 29 日的單日新增確診報 20 萬 8099 人，超越前日的 17 萬 9807 人，連續 2 天創新高。法國衛生部長維宏 (Olivier Véran) 憂心表示，Omicron 變種病毒的傳染力強大，每 1 秒就有 2 人確診，如此情況前所未見。

此外，英國 29 日的單日新增確診也高達 18 萬 3037 人，其中在英格蘭這個涵蓋倫敦地區、有逾半數人口居住的地方，約 93% 的確診者都遭 Omicron 病毒感染。

此外，義大利 (9 萬 8030 人)、葡萄牙 (2 萬 6867 人)，也都創下單日新增確診的新高紀錄。

美國當地的確診人數也正快速增加。根據美國疾病管制暨預防中心 (CDC) ，美國截至 28 日的一週平均單日確診報 27 萬 7241 人，遠高於 2021 年 1 月寫下的約 25 萬人紀錄。

CDC 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 表示，確診人數激增的一大原因，和傳染力強大的 Omicron 變種病毒株有關。

不過，美國確診者住院治療人數增加速度，比新增確診者緩慢，和英國、南非的報告內容相似，這似乎顯示 Omicron 患者的症狀較輕，但仍需緊盯後續的住院和死亡人數發展。