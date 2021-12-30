〈陸港盤後〉元宇宙衝鋒 上證重回3600點 上漲0.6%

美股大多走揚，而周四 (30 日)A 股三大指數開盤漲跌不一，但隨後三指數均呈現震盪走高，即將為今年行情畫下一個美好句點。

元宇宙擔當市場人氣指標，逾十檔概念股應聲漲停，傳媒族群同樣受到買盤追捧不少個股呈現漲停。此外，遊戲、教育、航天航空等類股也紛紛收紅。至於今日表現差的類股則有物流、能源、風電、橡膠等。

今日滬深兩市成交金額再度回到兆元水準，達 1.02 兆人民幣，較前一個交易日增加 205 億人民幣。

港股方面，美股、陸股上揚帶動今日恒指開高走高，不過午盤前恒指急跌，甚至跌破 23000 整數關卡，隨後出現低接買盤恒指才再回到 23000 點之上，不過漲勢偏弱，一直保持在平盤附近震盪，顯示出今年港股的重挫導致市場人氣低迷，投資人積極加碼意願不足。

而在中、港地產類股上漲的帶動下，恒指終場仍收在平盤之上。恒科指則是在最後一刻收紅。科技類股中網科族群依然偏弱，嗶哩嗶哩 (09626-HK) 大跌 3%、百度 (09888-HK) 則下跌 2.6%，跌幅排名恒科指前二大。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.62%，報 3619.19 點；科創 50 指數上揚 1.43%，報 1375.56 點；深證成指收高 0.97%，報 14796.23 點；創業板指上漲 1.25%，報 3322.79 點。

恒生指數下跌 0.83%，報 23086.54 點、恒生科技指數下挫 1.75%，報 5471.87 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 81.41 億元，其中滬股通買超人民幣 35.8 億元，深股通買超人民幣 45.61 億元。

法人觀點

國盛證券認為，年底市場資金面偏緊俏，法人積極轉換持股，市場明顯出現題材類股高賣低買的輪動現象。短線市場縮量整理，上證短線防守位置在 3530 點附近。投資人可逢低佈局符合政策方向的題材，期待在元旦過後出現開門紅，應留意鄉村振興、環保、養老、醫療等方向，關注年報業績預期較佳的個股。