〈台股盤後〉電金權值股點火 量縮衝盤中、收盤新高

台股進入封關倒數，今 (29) 日由電子雙雄台積電、聯發科強勢領軍，盤中衝上 18283.25 點新高，除台積電供應鏈活蹦亂跳外，金融族群也吸金助攻，買盤點火權值股，終場上漲 51.47 點，收 18248.28 點，續創收盤新高，但成交量縮至僅 2398.86 億元，為今年單日次低量。

觀察電子權值股表現，半導體展開展，激勵半導體族群同步歡慶，台積電在平盤附近震盪，終場小漲 0.16%，收 616 元；聯發科早盤一度叩關新天價 1200 元，終場上漲 0.85%，收 1185 元；矽力 - KY 漲逾 1%，聯電也小漲 0.46%。

台積電前進中科籌設 2 奈米廠，資金搶進供應鏈，辛耘、信紘科、帆宣、三福化、日揚、勝一、中砂等多檔個股亮燈漲停，長興也飆漲 8%，世禾、萬潤、永光大漲超過 5%。

金融族群表現強勢，開發金上漲近 3%，新光金、永豐金、國泰金都有超過 1% 的漲幅，元大金、富邦金、第一金、合庫金、中信金也都站穩盤上。

運輸族群相對平淡，但航運股長榮、萬海、台船、新興、慧洋 - KY、裕民均守穩盤上，航空雙雄華航、長榮航則處盤下。

法人指出，大盤頻創新高，主要是外資買盤點火權值股，但由於外資仍在放假，大盤量縮，盤面缺乏主流股領軍，待外資歸隊、量能放大後，元月行情可期。

