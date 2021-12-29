台股勇闖18200點 三大法人買超139.5億元 外資7天狂買848億元

2021 年封關在即，多頭再度發動攻勢，推升台股今 (29) 日持續改寫歷史新高，最高衝上 18283 點，電子、金融走勢穩健，但大盤量能不濟，多方追價力道有限，終場指數上漲 51 點，收在 18248 點，仍寫新猷，外資連續 7 天累計大買台股 848 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今天持續買超 132.13 億元，為連續 7 個交易日買超，累計已大買逾 848 億元；投信則轉賣 1.33 億元；自營商買超 8.68 億元。三大法人合計買超 139.5 億元。

台積電今天一度漲至 618 元，創 1 個多月來新高，終場漲幅收斂，收在 616 元；聯發科獲買盤追捧，衝上 1200 元新天價，終場收 1185 元，仍為收盤新高；大立光、聯電同在盤上表現；不過，鴻海、國巨、瑞昱、欣興等電子指標股均震盪走跌。

金融股持續由國泰金領軍，上漲逾 1%，站上 63 元，元大金同步漲逾 1%，富邦金、第一金、中信金等均在盤上表現。塑膠股方面，台聚集團年底作帳氣勢強勁，台達化漲逾 2%、台聚、華夏也有 1% 以上的漲幅；台塑集團方面，僅台塑收紅，南亞、台化均收平盤。

台積電前進中科籌設 2 奈米廠有譜，相關供應鏈今天仍為買盤焦點，交投相當熱絡，其中，半導體廠務工程及設備廠信紘科、帆宣 、日揚，以及化工廠三福化與勝一，再生晶圓廠中砂、辛耘、昇陽半導體等八檔股價均亮燈漲停。