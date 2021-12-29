金融股接棒撐盤 台股量縮漲51點收18248點 盤中、收盤續寫新猷

美股周二漲跌互見，台股今 (29) 日行情續熱，內資積極作帳，指數再度改寫歷史新高紀錄，最高衝上 18283.25 點，金融股及台積電供應鏈為多頭指標，終場指數上漲 51.47 點，收在 18248.28 點，成交值則萎縮至 2398.86 億元。

櫃買指數終場上漲 0.45%，收在 236.27 點，續創近 14 年半新高，成交值 717.67 億元，上市櫃合計成交值 3116.53 億元。

聯發科今天獲得買盤追捧，股價一度達 1200 元、締新猷，市值衝上 1.91 兆元，但終場漲幅收斂，收 1185 元，仍為收盤新高；台積電、聯電今天均在平盤上方遊走，終場小漲分別收在 616 元、65 元；其他電子股方面，鴻海、國巨、瑞昱、欣興等指標股均震盪走跌。

金融股持續由國泰金領軍，上漲逾 1%，站上 63 元，元大金同步漲逾 1%，富邦金、第一金、中信金等均在盤上表現。塑膠股方面，台聚集團年底作帳氣勢強勁，台達化漲逾 2%、台聚、華夏漲逾 1%；台塑集團方面，南亞、台化均收平盤，僅台塑收紅。

台積電前進中科籌設 2 奈米廠有譜，相關供應鏈今天仍為買盤焦點，交投相當熱絡，其中，半導體廠務工程及設備廠信紘科、帆宣 、日揚，以及化工廠三福化與勝一，再生晶圓廠中砂、辛耘、昇陽半導體等八檔股價均亮燈漲停。其他包括京鼎、家登、閎康等多檔也氣勢如虹，漲幅約 2-3%。