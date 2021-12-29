外資大買金融股 連六日回補聯電超過10萬張

台股進入封關倒數，今 (29) 日買盤點火電金權值股，終場上漲 51.47 點，收 18248.28 點，量縮續創收盤新高。外資買盤集中在金融股，大舉敲進超過 8 萬張，而繼先前連續賣超聯電 9 個交易日後，已連 6 日回補，買超逾 10.6 萬張。

三大法人方面，外資今日持續買超 132.13 億元，連七買，投信轉賣 1.33 億元，自營商買超 8.68 億元，共買超 139.5 億元。

期貨方面，外資增持空單 506 口，空單未平倉口數增至 23091 口；投信增持多單 230 口，空單未平倉口數增至 1626 口；自營商增持多單 484 口，多單未平倉口數增至 15133 口。

外資買盤集中在權值股，大買金融股，買超中信金 1.3 萬張、玉山金 1.2 萬張、元大金 1 萬張，開發金、兆豐金、富邦金、臺企銀超過 5000 張，台新金、第一金、永豐金也超過 4000 張。

除金融股外，外資買超元大台灣 50 ETF 1.4 萬張，電子權值股聯電 1.1 萬張，同步敲進誠美材 1.1 萬張、神達逾 5000 張、台積電 4949 張。傳產股中石化 1 萬張、華航 8246 張、中鋼 7161 張。

外資賣超方面，大賣和鑫 1.4 萬張，近期漲多的台亞也遭外資調節 5649 張，電子股鴻海、佳能、欣興都遭賣超逾 3000 張，廣達、建漢、仁寶、金寶、晶技、康舒、光鼎各超過 2000 張。

法人指出，大盤頻創新高，主要是外資買盤點火權值股，但由於外資仍在放假，大盤量縮，盤面缺乏主流股領軍，待外資歸隊、量能放大後，元月行情可期。