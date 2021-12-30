【台股操盤人筆記】台股創新高 多頭有望延續

加權股價指數近 6 個月價量表現

資料來源：Bloomberg, 截至 2021/12/29

焦點訊息：

Omicron 變種病毒讓今年冬天疫情再度急升，穆迪首席經濟學家即指出，由於疫情對經濟造成的傷害預期將持續到明年初，因此將美國明年第一季的經濟成長估值從先前的 5.2％大幅降至 2.2％。 2021 年封關前夕，台股在外資大力回補下再寫新高，受惠美股聖誕節後開盤上演強勁反彈，科技股走高，推升大盤向上。12 月在外資力挺下，台股目前單月漲幅創近 7 個月新高，今年有機會再創 2010 年以來年度最大漲幅。

經理人觀點：

經濟持續復甦，後續需觀察 ISM 指數表現：

2021 年進入尾聲，今年下半年以來許多國家相繼實施較為緊縮的貨幣政策，甚至目前許多國家已進入升息循環，顯示全球經濟正邁向復甦。但由於歐美國家塞港及缺工等問題未解，生產端仍將受到影響，經濟恢復速度或多或少還是會受到拖累。另一方面，美國耐久財訂單近幾個月呈現緩跌，同樣反映製造業持續承受物料和運輸等成本高漲，以及人力與零件供應不足的問題，因此我們認為接下來美國 ISM 製造業指數恐呈現下滑的不利趨勢，但由於目前的指數水平 (>60) 仍遠高於 50 的榮枯值，短期對投資人信心的影響應較為有限。

台股創新高，多頭格局有望延續：

台股最近幾天漲勢強勁，在年底封關前的最後一週正式突破幾個月來的整數關卡，站穩一萬八千點並創下今年新高，多頭格局有望持續。目前台股的本淨比，在指數帶動下又回到今年 7 月時的 2.4 倍高點，雖許多投資人因明年獲利表現將不比今年，而擔憂台股評價偏高，但近期我們的研究團隊已將台股明年的獲利估值由小幅衰退上修至小幅成長，因此我們認為獲利上修動能將能支撐台股估值，連帶支持股價未來向上空間。

高的庫存水準將為新常態：

現在各國企業以及政府的投資意願仍處高位，基礎建設投入所帶動的相關效應在明年上半年也將陸續顯現，反映需求將不易出現缺口，加上塞港及缺工問題持續困擾供應鏈，預期製造業的供給仍將呈現緊俏態勢。另一方面，由於供應鏈在地化已成趨勢，企業備庫存的需求將放大，因此庫存維持在比以往還高的水位將為新常態，也將帶動生產端的需求成長。我們在實體經濟回溫與美國基建政策逐步落實之下，仍持續看好自行車、製鞋、成衣、鋼鐵、汽車零組件等相關類股，另外也看好位處長期科技成長大趨勢的相關科技次產業。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2021/11/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大天王

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