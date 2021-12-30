〈美股熱門股〉維密祭股票回購計畫、年底購物季銷售旺 盤中續漲逾10%

內衣零售商維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）宣布股票回購計畫，並表示年底購物季銷售強勁，激勵周三（29 日）盤中股價大漲逾 10%，延續盤前漲勢。

維多利亞表示，將與高盛簽訂的加速股票回購協議 (ASR)，買回價值 2.5 億美元的股票，周五（31 日）將率先交付約 410 萬股，預計明年第一季完成。

維密執行長 Martin Waters 聲明表示，公司在包括感恩節周末在內的假日購物高峰期間吸引大批顧客，銷售額也有所增長，而且在聖誕節前生意相當興隆，已替半年一次的銷售做好庫存準備。

該公司重申了去年 11 月公布的第四季財測，與去年第四季相比，營收將持平至成長 3%，稀釋後的每股獲利介於 2.35 至 2.65 美元之間。

Waters 表示，股票回購計畫表明公司有信心穩定業務，並替未來的業績成長創造舞台。

近年來維密內衣銷售一直下滑，也越來越不受女性消費者青睞，如今正試圖東山再起，維密從母公司 L Brands 分拆出來重塑形象，不再強調性感模特兒，開始往大尺碼、孕婦裝、瘦身裝等領域發展。

此外，維密在歷經財務經營困境與高層涉及性別歧視的危機後，停辦其象徵性的「維密秀」，並宣布推出新計畫扭轉形象力拚轉型。

截稿前，維密 (VSCO-US) 上漲 10.23%，每股暫報 53.47 美元。