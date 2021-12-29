〈美股早盤〉年底交投清淡 美股小幅高開 道瓊挑戰連6紅

雖然美國單日新增確診數再攀新高，市場似乎未因此受到打擊，加上適逢年底假期交投清淡，美股周三 (29 日) 開平。截稿前，道瓊工業指數小漲近 70 點或 0.2%，有望挑戰連 6 紅，那斯達克綜合指數漲 0.15%，標普 500 指數漲 0.27%，費城半導體指數漲 0.6％。

年底成交量通常較低，且經濟數據和企業財報寥寥無幾，預計股市將在本周剩餘時間維持平靜，接下來投資人將關注周四 (30 日) 美國上周初領失業救濟金數據，評估經濟復甦的最新進展。

疫情消息面，美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 數據顯示，美國周二新冠病毒新增確診數達 441,278 例，超過去年 1 月尚未接種疫苗前的 29.4 萬例，並寫單日新高。

此外，世界衛生組織 (WHO) 表示，相較於前 1 周，上周全球新冠病毒確診數上升 11% 至近 499 萬例，雖然有一半以上來自歐洲，但美洲單周增幅最大，達 39%，WHO 還警告，Omicron 風險仍非常高。

本周美股寫下強勁開局後，雖然確診病例持續上升，但也越來越多研究顯示 Omicron 症狀較輕微，因此，投資人紛紛押注病毒不會對企業獲利造成顯著傷害，看好明年初的經濟復甦和美國企業強勁的獲利表現，為 2022 年初股市帶來支持。

個股消息面，在最新文件顯示，特斯拉執行長馬斯克周二申報出售 93.4 萬股、價值 10.2 億美元的特斯拉股票後，特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲 0.8％。除了賣股以外，馬斯克也完全執行明年到期的股票選擇權。

截至台北時間周三 (29 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 69.76 點或 0.19%，暫報 36467.07 點

那斯達克綜合指數上漲 24.23 點或 0.15%，暫報 15808.19 點

標普 500 指數上漲 12.78 點或 0.27%，暫報 4799.13 點

費半上漲 24.32 點或 0.61%，暫報 4016.05 點

台積電 ADR 上漲 0.52% 至每股 122.70 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.527％

紐約輕原油下跌 0.20％ 至每桶 75.83 美元

布蘭特原油下跌 0.03% 至每桶 78.92 美元

黃金下跌 1.02% 至每盎司 1792.50 美元

美元指數下跌至 96.155

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

京東 (JD-US) 早盤上漲 1.61％，至 66.93 美元。

京東周三發布公告稱，董事會已批准修訂庫藏股規模，將自原先的 20 億美元增至 30 億美元，同時宣布獲得為期 5 年、價值 20 億美元的綠色貸款。

維多利亞的秘密 (VSCO-US) 早盤上漲 7.58％，至 52.26 美元。

維多利亞的秘密宣布，將執行與高盛簽訂的加速股票回購協議 (ASR)，買回價值 2.5 億美元的股票，周五將率先交付約 410 萬股，預計明年 Q1 完成。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.81％，至 1097.29 美元。

SEC 文件顯示，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二再賣出 93.4 萬股特斯拉股票，價值約 10.2 億美元，使其更接近 10% 的售股目標。此外，截至周二，馬斯克已完全執行即將在明年到期的所有股票選擇權，共計約 2280 萬股。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月零售庫存月增率報 2％，預期 0.5%，前值 0.1%

美國 11 月批發庫存月增率報 1.2％，預期 1.5%，前值 2.3%

台北時間 23:00 公布美國 11 月成屋簽約銷售指數，前值 125.2

台北時間 23:00 公布美國 11 月成屋簽約銷售年增率報％，前值 - 4.7%

台北時間 23:30 公布美國上周 EIA 原油庫存變動，前值 1160 萬桶

華爾街分析：

Main Street Asset Management 資訊總監 Erin Gibbs 表示，由 Omicron 引起的資產修正類似於先前 Delta 病毒爆發時的狀況，後續我們也可能看到相同的向上復甦。

Opimas LLC 執行長 Octavio Marenzi 則稱，關於 Omicron 的壞消息，對市場來說也可能是好消息，因為這給了聯準會繼續推行超寬鬆貨幣政策的動力，但對經濟來說，過多好消息實際上對市場來說可能是個壞消息。

Oanda 高級市場分析師 Jeffrey Halley 指出，雖然歐美地區的 Omicron 確診病例激增，但尚未對經濟數據帶來負面影響。