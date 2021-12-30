〈美股熱門股〉FuelCell第四季、全年財報不佳 盤中暴跌逾13%

燃料電池商 FuelCell Energy(FCEL-US) 周三（29 日）盤前公布 2021 會計年度第四季與全年財報，營收、獲利雙雙遜於分析師預期，盤中股價暴跌逾 13%。

FuelCell 第四季（截至 10/31）營收報 1,390 萬美元，經調整後每股虧損 0.07 美元，皆低於 FactSet 分析師預估的 2,180 萬與每股虧損 0.03 美元。

該公司同時也公布 2021 會計年度全年財報，然而結果也不盡人意，全年營收報 6,960 萬美元，不僅低於分析師預估的 7,690 萬美元，也較去年營收減少 1.8%，全年每股虧損 0.31 美元，再度遜於分析師預估的每股虧損 0.27 美元。

FuelCell 執行長 Jason Few 聲明表示，雖然今年財報表現略低於去年，但公司繼續在飛行計畫以及開發新技術上已取得重要進展，像是在固體氧化燃料電池效率方面的優秀成果。

Few 說，目前將專注執行目前積累的計畫，同時提高年產量，替未來重新定位新品牌，打造新一代的銷售價架構。

截至第四季，FuelCell 積累的 12 億美元訂單可能會對立瑞造成一定的影響，該公司表示，影響與去年相當。

此外，FuelCell 也解決與韓國浦項鋼鐵（POSCO）旗下的能源公司 POSCO Energy 的官司糾紛，先前 POSCO Energy 曾以違反合約為由控告 FuelCell，不過如今已和解，也替 FuelCell 打進亞洲市場排除障礙。

截稿前，FuelCell Energy 下跌 13.29%，美股暫報 5.09 美元，今年迄今已下跌 47.5%，該股的大部分價值是基於未來對採用其低碳排放技術的預期。