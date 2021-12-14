〈康舒法說〉燃料電池客戶明年估成長2-3成 低軌衛星電源動能放緩

電源大廠康舒 (6282-TW) 今 (14) 日召開法說會，經營團隊表示，氫能燃料電池發電系統今年成長優於預期，在客戶拿下大單下，明年更可望成長 2-3 成；不過，另一趨勢應用低軌衛星，因為客戶需求遞延，業績目標調降。

康舒表示，燃料電池客戶去年的訂單有部分遞延到今年，推升表現優於預期，且在客戶拿下韓國大單後，明年釋出的訂單預估也相當樂觀，目前該客戶在康舒營收中雖然只有個位數占比，但已是前幾大客戶，預計明年貢獻將持續上升。

不過，在低軌道衛星電源方面，康舒坦言，客戶需求遞延放緩，今年的業績目標已相對應地調降，且明年二代產品訂單有新供應商加入，目前雖然正在談下一代訂單，但尚未給出明確展望，對公司業績成長影響有限。

在其餘電源應用來看，康舒表示，手機、筆電終端需求仍強勁，預期明年出貨規模可持續加大；伺服器、儲存設備及網通電源方面，今年因缺料狀況導致出貨趨緩，預期明年可恢復成長動能；而運動器材今年獲得客戶認證，明年出貨成為新動能。

車電方面，康舒表示，目前有美系電動車客戶已經開始出貨，預計明年放量，日系客戶也將在明年上半年出貨，量也將逐步增加，而目前電動車應用涵蓋車載充電系、電控、配電盤等產品。

此外，康舒也布局充電樁相關應用，包含 AC-DC、DC-DC、戶外型的充電基礎設施，並與集團公司整合資源開發北美市場及歐洲市場；而在電動自行車方面，目前也在送樣認證接段。

綠能部分，康舒表示，太陽能電廠今年已達到 150MW 的總投資建置容量目前已發電的建置量已達 92MW，每年可貢獻約新台幣 5 億多元的發電收入；中長期目標為 500MW，未來將與綠電平台合作籌組綠電聯盟。

而因應用電大戶及政府淨零碳排與碳中和政策，康舒除了將建立金仁寶集團的綠電電力銷售平台外，也積極與多家用電大戶洽談簽約中，預計明年第一季正式轉供綠電，同時也在評估儲能輔助服務。