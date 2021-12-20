台北國賓危老改建 規劃推2棟豪宅、1棟飯店

連鎖飯店業者國賓 (2704-TW) 今 (20) 日於法說會中指出，台北國賓危老改建計畫，預計將改為 2 棟豪宅和 1 棟飯店，明年啟動，而高雄國賓重建計畫也預計明年開始進行，整體仍朝輕資產、活化資產等方向發展。

國賓說明，旗下台北國賓和高雄國賓皆啟動重建計劃，台北國賓已在 7 月暫停住房業務，而高雄館受惠疫情趨緩後國旅需求再度湧現，平均前 11 月平均住房率維持近 50%，平均房價約 2200 元。

國賓透露，台北國賓原址規劃將改建為 3 棟建築，分別為 2 棟住宅和 1 棟飯店，而館內的米其林一星餐廳 A Cut 牛排館將先在明年第二季遷往富邦遼寧大樓繼續營運，二樓宴會餐飲預計營業到 4 月中旬，後續同樣遷往 A Cut 所在大樓。

高雄國賓同樣尋求轉型，預計明年會有明確的重建規劃。

台北國賓日前已與日本 Palace Hotel 簽署基本合意書，訂於明年 1 月正式簽訂品牌授權和客房委託經營管理合約，藉此強化日系的品牌服務定位，而對客房業務，國賓則轉為業主型態。

高雄國賓改建有望循台北國賓模式，未來的合作對象也受到業界矚目。

國賓強調，在後疫情時代積極轉型，將以餐飲業務為主力，持績建構餐飲優質廚藝團隊，住房業務方面也將持續提升客房競爭力，爭取國旅商機。