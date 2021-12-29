開發金明納中壽成100%持股子公司 四大引擎起飛

開發金控 (2883-TW) 今 (29) 日表示，中國人壽將自明日起下市，成為開發金控 100% 持股的保險子公司。未來開發金控旗下壽險、銀行、證券及私募股權 / 資產管理四大引擎將進行全方位的合作，並持續推動數位轉型。

開發金指出，100% 持股中國人壽除了是實現今 (2021) 年第一季所公布的集團策略以外，也是開發金控完成業務拼圖最重要的里程碑。開發金控及子公司將持續落實 ABCDE，包含 Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（首選雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）五大策略。

開發金前 11 月自結稅後純益達 332.93 億元，年增 67%，每股純益達 2.23 元，今年到 9 月止，累積獲利已創新高。

在 ESG 方面，今年 4 月世界地球日後，開發金控成為台灣首家承諾在 2045 年達成全資產組合淨零碳排的金控，展現邁向淨零轉型的決心。

今年開發金控也連續第二年入選道瓊永續指數 (DJSI)，同時被列入 2021 世界 (DJSI World) 與新興市場 (DJSI Emerging Markets) 指數；充份顯示開發金控在永續金融、金融包容性等與金融核心職能相關的面向，皆備受國際肯定。

開發金控強調，未來四大引擎將全面展開，全速推展壽險、銀行、證券及私募股權 / 資產管理相關業務，強化集團競爭力及經營綜效，發揮創業精神與創新能力，推升長期資本使用效率及穩定的獲利能力，達成開發金控成為亞洲領先金融企業之願景。