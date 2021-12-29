墨西哥第三大富豪：法定貨幣是紙製謊言 快去買比特幣

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2021年12月29號14點40分

由美國聯準會帶頭，全球央行在疫情期間狂推貨幣刺激，助長通膨攀升。墨西哥第三大富豪 Ricardo Salinas Pliego，於年末強力抨擊這一現象，呼籲人們購買比特幣 (BTC) 。

這位擁有近百萬 Twitter 粉絲的富豪，在聖誕節錄制了影片，表達了他對法定貨幣的不信任。

他說：「遠離法定貨幣…… 這是紙製的假幣和謊言。中央銀行印製的錢比以往任何時候都多。投資比特幣。」

(圖表取自推特)

他表示，無論美元、歐元、日元、披索都一樣，各國央行現在印製法幣的數量已經構成「大型欺詐」。

他引用了市場評論員 Holger Zschaepitz 的推文，表示聯準會的資產負債表正衝上歷史新高，相當於美國 GDP 的 38%，歐洲央行為 82%、英國央行更達到 133%。

這位億萬富翁似乎很沮喪，他表示，政治對企業家來說沒有什麼好處，當你進入政界時，你會意識到敵人是真實的，朋友是謊言。

Pliego 多年來一直在投資比特幣，他在 2020 年 11 月表示，他將大部分流動資產投資於比特幣。

他的看法建立在，貨幣的購買力已經逐年下滑，隨著通膨而下降。比特幣因為數量有限，而能做為通膨對沖。