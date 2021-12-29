2022年8大科技巨頭前景分歧 蘋果依舊香甜可口

雖然科技巨頭在主要股票平均指數中的重要性繼續增長， 但 2021 年實質表現卻大相逕庭，2022 年的前景也有著天壤之別，《Barron's》撰稿人 Eric J. Savitz 列出市值超過 5000 億美元的 8 檔科技股前景。

蘋果市值略低於 3 兆美元，仍是全球最龐大企業，今年迄今的漲幅約為 36%，表現優於同期漲幅 27% 的 S&P 500 和 23% 的那斯達克綜合指數。

蘋果大部分表現集中在第四季，自 10 月以來該股上漲 27%，勝過同期上漲約莫 11% 的 S&P 500 指數。這其中有數個因素：蘋果持續公布 iPhone、Mac、iPad、可穿戴設備和服務的強勁增長，同時積極執行庫藏股。2022 年重頭戲在新產品，尤其是蘋果推出 AR 和 VR 頭戴式產品的討論越來越多。

蘋果去年上漲 82%，再先前 2019 年則上漲 89%，意味著該股這過去 3 年來上漲 365%，除非 iPhone 銷售急遽放緩，否則蘋果漲勢 2022 年也將持續下去。

微軟度過了美妙的一年，今年迄今上漲 54%，市值飆升至 2.56 兆美元。該公司的成長規模驚人，最近一季營收成長 22%，其中支撐力來自雲端運算，微軟 Azure 業務在 9 月一季增長 50%。

與此同時，微軟 Office、Windows、Xbox 和其他業務的需求也很強勁，由於企業支出可能會在 2022 年加速，因此微軟這令人驚豔的成長速度也沒理由放緩。

谷歌母公司 Alphabet 今年迄今股價已飆升 68%，其市值僅略低於 2 兆美元，其線上廣告需求完全沒有放緩，且谷歌部門很大程度上避開了蘋果變更隱私規則的攻擊，不像一些靠廣告贊助的業務受創慘重，因為蘋果變更隱私設定後，廣告商難以在 iPhone 等蘋果設備上追蹤用戶行為。

在確定消費者意圖方面，搜尋活動不像展示廣告那樣有依賴性，且有一些跡象顯示廣告支出似乎從社交媒體轉向搜尋為主的廣告。另外，谷歌的 YouTube 業務成長也相當強勁。

除非出現任何新的監管問題，否則 Alphabet 似乎應可在 2022 年持續實現強勁成長，華爾街對該公司的成長共識為 17%。

亞馬遜在大型股中明顯落後，年初至今僅上漲 5%，該股票的估值為 17.4 億美元。顯然，市場開始不喜歡居家類股，隨著疫情放緩，消費者開始到實體店面採購，致使該公司核心電商業務成長已然放緩。

但亞馬遜其他業務仍強勁，例如 AWS 雲端業務、物流和廣告。投資者也將創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 卸任 CEO，改由前任 AWS 執行長賈西 ( Andy Jassy) 接替這一點納入股價反映。

還有另一個未知數：新任聯邦貿易委員會 (FTC) 主席麗娜汗 ( Lina Khan) 向來是亞馬遜的批評者。FTC 尚未對亞馬遜收購電影製片廠米高梅 (MGM) 的交易做出裁決，亞馬遜聲請 Khan 迴避處理亞馬遜事務，FTC 也尚未回應。儘管如此，在經歷了一年的低迷表現之後，該股票可能是 2022 年最具吸引力的科技巨頭。

特斯拉市值重回 13 位數俱樂部，今年迄今上漲 57%，全部落在下半年，其中自 12 月 21 日以來上漲 16%。

執行長馬斯克 (Elon Musk) 似乎已經完成了近期一連串的賣股交易，華爾街分析師也不斷調升其目標價和獲利預期。Wedbush 分析師 Dan Ives 給予 1400 美元目標價，潛在漲幅 30%，主張關鍵在於來自中國的需求。

Meta Platforms (FB-US)

原名臉書的 Meta Platforms 今年迄今上漲 22%，市值推升至 9670 億美元。

在各種負面聲浪與批評下，臉書還能交出此亮麗成績單實屬不易。與此同時，蘋果修改 iPhones 隱私設定，挫傷了臉書鎖定目標推播廣告的能力，同時臉書面對的監管壓力也持續增加。

該公司不僅大動作改名為 Meta，還啟動一項 100 億美元的投資機會，專注於元宇宙，這項創舉可能數年內甚至永遠不會獲得回報。儘管如此，與其他大型科技公司相比，Meta 的股價估值相對較低，使其成為具吸引力的選擇。

輝達 (Nvidia) 今年迄今上漲 132%，推升公司市值至 7500 億美元。曾經被遊戲玩家視為顯卡供應商的 Nvidia ，現在已是雲端運算公司的關鍵零組件供應商，且在半導體世界幾乎所有重要趨勢中都摻一腳，包括加密貨幣的挖礦、AI 和機器學習、電動與自動駕駛車，甚至元宇宙。最近一季營收飆升 50%。

但對 Nvidia 股的警告是，其股價營收比是 28，通常這是雲端軟體股的股價營收比，而非晶片股。

最後是不斷落後的台積電，儘管全球晶片胃口龐大，但該股今年迄今只上漲 12%。這家市值 6350 億美元的全球最大晶片外包商目前正在增加產能以迎合需求，但其他同業如三星 (005930-KR) 和格芯 ( GlobalFoundries) (GFS-US) 也同樣擴大產能，且英特爾 (INTC-US) 也邁向市場。

另外，該股也面臨地緣政治問題，兩岸之間的緊張局勢都可能打亂該公司運營，該風險因素不只針對台積電，也是整體科技產業的風險。

