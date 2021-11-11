誠美材擬處分中國偏光板事業持股 處分利益估2700萬元

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (11) 日重訊公告，因應未來營運布局戰略考量，將出售子公司奇美材料科技投資 100% 股權給福信企業，預計總交易金額 1.75 億美元(約新台幣 48 億元)，扣除長期投資成本後，估處分利益達 2716.4 萬元，此交易案預計明年農曆年前完成，誠美材表示，未來將專注台灣偏光板事業，並朝其他領域應用發展。

誠美材公告將出售奇美材料科技投資 100% 股權，共約 14.65 萬仟股，每股單位價格為 1.1945 美元，總交易價格為 1.75 億美元，而奇美材料科技投資即是誠美材轉投資昆山恆美光電 (原昆山奇美) 的子公司，意即誠美材將退出昆山恆美光電股東行列。

對此，誠美材表示，主要考量未來公司營運、策略布局考量，未來偏光板事業將聚焦台灣現有產能，同時也將運用相關處分收益，擴大布局非偏光板事業。

值得注意的是，誠美材原本是恆美光電最大股東，且具實質控制力，但因 2019 年爆發經營權之爭、加上未參與恆美光電增資，不僅失去實質經營權、近年持股比例也不斷遭到稀釋。誠美材也預計在 12 月 29 日召開股東臨時會討論相關議案。

營運方面，誠美材第三季隨著產能利用率維持高檔，加上料況緩解抵銷部分面板跌價影響，單季三率三升，毛利率更達 9.87%，創下近三年單季新高，單季純益為 2.45 億元，每股純益 0.37 元，累計前三季純益 7.21 億元，每股賺 1.08 元。