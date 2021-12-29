群益權證小教室：進階選股 大師選股－巴菲特

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何透過「權民最大網」挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

以 2021/12/28(二) 盤後資料為例，從「盤後搜尋」的「基本面」，篩選「大師選股－巴菲特」。

「大師選股－巴菲特」會依據個股現金流量平均成長率、毛利率、股東權益報酬率、本益比等篩選條件，幫助投資人從茫茫股海中，輕鬆挑選出基本面極佳的個股標的。

「大師選股－巴菲特」篩選結果，依序為 建準 (2421-TW)、國揚 (2505-TW)、旺宏 (2337-TW)、神基 (3005-TW)、科嘉 - KY (5215-TW)、恆大 (1325-TW)。

若以 旺宏 (2337-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中，包括 旺宏群益 13 購 02 (046595)、旺宏群益 15 購 01 (051118)、旺宏群益 16 購 02 (055370)、旺宏群益 13 購 01 (046306)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差，都是報價最優、條件最佳的旺宏認購權證。

希望今天的教學有助於投資人挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！