趨勢動態多重資產策略 追趨勢、控波動一次滿足

變種病毒 Omicron 疫情急速升溫，歐洲多國再度實施封城措施，加上美國聯準會 (Fed) 立場轉鷹，全球股市近期漲跌互見，但類股表現不一、波動加大。柏瑞投信表示，接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽，可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略 * 網羅最潮趨勢，布局多元主題提升投資動能，透過多重資產控制波動，靈活應對快速變化的市場狀況。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，且股市大盤評價亦相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險於特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。

此外，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略 * 可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。此外，再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。

柏瑞投信 2022 年 1 月 10 日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 採用柏瑞趨勢動態多重資產策略 *，將最夯主題商機一把抓，還能與時俱進，且不需重押股票，透過獨家風險溫度衡量風險機會、動態調整資產配置。本基金保管銀行為台北富邦銀行，銷售機構包括台北富邦銀行，日盛銀行，富邦證券，日盛證券，滙豐銀行、台新銀行，國泰世華銀行，元大證券等，其中滙豐銀行為外商銀行獨家銷售。

柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定基金經理人連伯瑋表示，透過趨勢選股加上動態配置，可全面掌握 2022 年經濟轉型所帶來的成長機會。在因應通膨 / 利率走揚的投資策略方面，在股票配置上，可聚焦掌握話語權和定價力的美國標竿企業、以及分別受惠於通膨和殖利率上揚的疫後商機概念股票和美國金融股票。

在債券配置方面，可聚焦存續期間較短、利差具收斂空間的券種。基金可投資的資產類型除了股票、債券，還有 ETF、基金等。當前投資團隊看好的資產聚焦在股票、債券，但市況合適時，隨時都可能參與另類的投資機會。以上為目前之投資策略與配置想法，仍將市況波動與市場看法而進行調整，且仍需留意股債市仍有波動風險。

* 柏瑞趨勢動態多重資產策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 (2004/12/31 成立)，並將主題式概念股的目標配置比重調高至 30%；其中柏瑞環球多重資產團隊係自 2017/8 開始將主題式概念股納入投資的資產類別，其他類股票資產則等比例調降比重。本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments) 團隊。

圖一、柏瑞策略 * 長期潛力近股票、波動相對低

資料來源：Bloomberg，Lipper，柏瑞投信整理，2004/12/31~2021/9/30，月資料。* 柏瑞策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 (2004/12/31 成立)，並將主題式概念股的目標配置比重調高至 30%；其中柏瑞環球多重資產團隊係自 2017/8 開始將主題式概念股納入投資的資產類別，其他類股票資產則等比例調降比重。本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments) 團隊。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來績效之保證，投資人仍需視己身風險承受情況。以上為本基金目前之投資策略，仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。資料模擬投資組合之結果，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。由於本基金亦得投資於非投資等級債券，非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。

本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。前述投資地區政治、經濟變動風險，包括但不限於如：本基金所投資地區可能因政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢、台灣與他國間的外交關係、經濟條件（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）、個別國家的政經情勢、政府政策的改變或法令環境變動等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。

本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：

柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw

公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw

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