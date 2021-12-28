東研信超估明年1月4日轉入興櫃一般板

電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 今 (28) 日宣布，公司已向櫃買中心提出轉板申請，預計 1 月 4 日正式轉入興櫃一般板。

東研信超表示，儘管戰略新板對投資人有資格限制，但公司依然創下戰略新板公司最佳交易紀錄，之後轉入興櫃一般板後，投資人不再有資格限制，所有人都能參與投資，預期交易情況可望再升溫。

東研信超成立逾 30 年，為台灣首家民營電子產品檢測業者，為集檢測、認證與技術服務為一體的綜合性第三方機構，同時也是兩岸唯一囊括全球前三大筆電品牌 (聯想、惠普、戴爾) 認可的驗證實驗室夥伴。

東研信超也獲多家一線消費性電子產品大廠指定，在筆電、平板、工業電腦與電競等相關領域，均有高市占率。

東研信超上半年受惠 5G、WiFi6/6E 相關技術檢測需求大幅成長，營收達 3.88 億元，年增 28.47%，稅後純益 0.62 億元，年增 2.5 倍，每股稅後純益達 2.71 元；累計前 11 併營收 7.58 億元，已超越去年全年營收表現。

東研信超預期，隨著 5G 市場滲透率逐步提高，應用範圍更加多元化，公司今年完成台灣及中國共三處進行檢測產能擴充，5G、WiFi6/6E 檢測的營收占比將持續提升，為公司營收獲利表現新添成長動能。