5G檢測需求強 耕興8月營收創高 東研信超衝刺高

檢測廠耕興 (6146-TW)、東研信超 (6840-TW) 今(7) 日均公布 8 月營收，分別達 4.05 億元、0.71 億元，受惠 5G NR、WiFi 6E 等新應用不斷擴張，檢測需求跟著提升，兩家營收分別創歷史新高、次高，累計前 8 月營收也雙雙改寫新猷。

耕興 8 月營收 4.05 億元，月增 15.71%，年增 32.81%，累計前 8 月營收 28.05 億元，年增 23.81%；東研信超 8 月營收 0.71 億元，月增 0.34%，年增 14.75%，累計前 8 月營收 5.29 億元，年增 23.2%。

耕興表示，除了原有 5G 手機、WiFi 6E 網通產品外，各產業也逐漸發展出各領域全新的 5G 終端裝置，顯現 5G 終端產品不再侷限於手機的單一產業，而耕興受惠各項產業的升級與數位轉型，順勢帶動了新一波終端裝置的檢測需求。

東研信超指出，公司前幾年積極布局 5G NR、WiFi 6/6E 等移動通訊與無線技術檢測，包含法規研究、設備採購、人員投入、資質取得等，奠定良好的基礎與市場客戶認同，在 5G NR、WiFi6/6E 檢測浪潮來臨時占有一席之地。

東研信超目前 5G NR 檢測收入約 10%，且以 FR1 為主，隨著 FR1 技術規格滲透率持續提升，再加上 FR2 mmWave 毫米波應用導入更多資通訊終端產品，5G NR 檢測收入可望持續提高占比，挹注營收與獲利成長。