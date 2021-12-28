立院三讀 增設數位發展部、電動車免徵牌照稅延4年

立法院會今 (28) 日三讀通過多項法案，包括增設數位發展部、科技部改制為國科會，為響應國際綠能趨勢及扶植國內電動車產業，電動汽、機車免徵使用牌照稅優惠將延長 4 年，此外，軍公教及政務人員依規定繳付的退撫基金費用，可不計入繳付年度薪資收入課稅。

立法院會三讀通過《使用牌照稅法》第 5、25 條修正草案，授權直轄市及其他縣市政府，對完全以電能為動力的電動汽車、電動機車，免徵使用牌照稅的期限延長至 2025 年 12 月 31 日。本次也刪除滯納金加徵基準，以及逾期未繳清稅款者，將移送強制執行的規定，一切罰則回歸到依《稅捐稽徵法》規定辦理，不再以牌照稅法額外規定。

立院三讀《行政院組織法》、《數位發展部組織法》等三項修正案，條文明定數位發展部掌理的 10 款事項，並將部置部長 1 人，政務次長 2 人、常務次長 1 人，次級機關為數位產業署、資通安全署，未來將透過整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成數位轉型目的。

立院三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《政務人員退職撫卹條例》、《公務人員退休撫卹基金管理條例》五項修正案，刪除公立學校教職員、政務人員、退役後轉任私校教職員停領月退金規定；現役軍人、教職員、政務人員比照勞工提繳的退撫基金費用，免予課稅，估有 67 萬人受惠。

立法院會三讀通過《性別工作平等法》部分條文修正案，條文明定受僱者在妊娠期間，雇主應給予 7 天產檢假；受僱者於其配偶分娩時，雇主也應給予 7 天陪產檢及陪產假。產檢假、陪產檢及陪產假期間，薪資照給。