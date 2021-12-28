〈超商尬科技店型〉全家導入科技設備 強打科技簡配店

統一超 (2912-TW) 今 (28) 日發表旗下第 5 家未來商店，全家 (5903-TW) 也不落人後指出，正致力邁向科技零售業，將以坪數僅需 5-8 坪的科技簡配店作為店舖延伸，搭配一間全家母店展開運作，透過擴大導入智能設備，進一步提升店點營運效率。

全家說明，希望加強科技設備運用，降低員工勞務，讓店舖以最少的人力規劃，擴展最大的消費者服務，因此，透過科技簡配店、智販機和科技設備單項導入等，進行應用搭配。

全家從科技一、二店測試過程，觀察有幾項成效佳的科技設備可擴大複製，因而展開科技簡配店規劃，主要導入的設備有自助結帳機、智能咖啡機和微波爐等。

全家觀察消費者使用狀況和效益，發現來客尖峰期仍為早、午餐時段，約可增加 10% 左右業績，而雨天更會增加到 15% 左右，顯見滿足消費需求仍以距離、快速和便利為重點，在尖峰時間過後，則會安排一位店員補貨、補咖啡機牛奶等，大約僅需耗時 10-15 分鐘。

全家統計，目前導入一般店鋪的智能設備中，約可分擔 30% 煮咖啡勞務的智能咖啡機已超過百台，自助結帳機則有約 50 台 ，用於電量、溫度監控、故障即時回報提醒的設備 IoT 監控更達 500 店。

展望後市，全家強調，將會持續評估導入適合的設備，並開展科技簡配店。