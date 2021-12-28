資深分析師Roche：中國貨幣政策將趨向寬鬆

資深分析師 David Roche 周一 (27 日) 表示，隨著北京政府持續關注經濟穩定與「共同富裕」，中國的貨幣政策將趨向寬鬆。

這位 Independent Strategy 總裁兼全球策略師指出，為實現「共同富裕」目標，北京可能會進一步降低貸款利率，向銀行注資以向中小企業提供貸款，並確保陷入困境的房地產開發商完成他們的建案。

Roche 認為，因為經濟數據很糟，這對共產黨不利，因此高層將推出更多的措施，優先維持穩定。「共同富裕這種意識型態主題不會被擱置一旁」。

供應鏈的中斷是另一項威脅。Roche 指出，如果產品無法出貨，或者如果運輸成本使商品價格高得令人望而卻步，消費者就會減少購買，而商家也會因收入減少，而降低支出。

他表示，新冠疫情的小幅變動，就可能對經濟造成巨大影響。例如，中國可能因為一些病例出現，就封鎖城市和港口，衝擊由中國運往美國的供應鏈，造成連鎖反應。

他說：「這會影響整個供應鏈，然後是需求、信心和其他一切。」

根據貿易信用保險公司 Euler Hermes 預測，供應鏈中斷將持續到明年下半年。

Roche 表示，從本質上講，目前供給側的衝擊是「停滯性通膨」，因為它們帶來產量和需求下降，同時由於稀缺和運輸成本上升，而導致價格上漲。