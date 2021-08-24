人行：提高銀行放款能力 外界猜下半年再降準

周一 (23 日) 中國人行舉行中國貨幣信貸形勢分析座談會，會中人行行長易綱強調要繼續做好跨週期設計，銜接好今年下半年和明年上半年信貸工作，擴大信貸對實體經濟特別是中小微企業的支援力道，加強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模成長與名目 GDP 成長基本相符。

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人行行長易綱稱要堅持推動信貸結構調整，擴大對重點領域和脆弱環節的支援，使資金更多流向科技創新、綠色發展，更多流向中小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體。要促進實際貸款利率下滑，小微企業綜合融資成本穩中有降。要繼續推動銀行資本補充工作，提高銀行信貸放款能力。

業內分析指出，人行在會中指出保持信貸平穩增長仍需努力一詞是一個積極的訊號。從今年年中中共政治局會議、人行年中工作會議的精神來看，加強前瞻性和有效性，適度預調微調應該是下半年貨幣政策特徵之一。

今年中中共政治局會議指出，要做好宏觀政策跨週期調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持經濟運行在合理區間。穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，助力中小企業和困難產業持續恢復。

而人行下半年工作會議則表示，2021 年下半年要保持宏觀政策穩定性，堅持不搞大水漫灌；加強政策前瞻性、有效性，穩健的貨幣政策繼續聚焦支援實體經濟。受到兩大重要財經政策決策機關所做出的宣示影響，中國不少法人預期人行不排除在第四季再推降準政策。