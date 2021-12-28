華南永昌證券與勝釩科技及翰德精密工業 簽訂上市櫃輔導契約

華南永昌證券 12 月 28 日與勝釩科技及翰德精密工業正式簽訂上市櫃輔導契約，展開 IPO 上市櫃計畫，邁向資本市場之路。

左起為華南永昌證券黃進明董事長及勝釩科技黃閔晨董事長。(圖: 華南永昌證券提供)

勝釩科技公司主要為專業生產光學膜及保護膜之供應商，在業界耕耘多年，擁有領先業界的自家開發精密塗佈技術，提供客戶端開發、代理之客製化服務與商品。

勝釩科技公司自成立以來，從最初開發半導體材料、引進光電用保護膜、推行光電用電子膠帶到自行開發觸控式面板用之光學膠材，跨足了半導體 (IC) 產業及薄膜電晶體 (TFT) 產業，以逐步積攢的產業經驗，開發了透光之抗反射膜片 (AR film) 及抗拉把難撕配方 PU 膠，成功導入觸控面板 (TP) 廠，延續至 2017 年成功開發獲 APPLE 青睞之三層複合膜，且已於 iPad 項目上正式量產。

近年來，勝釩科技公司更投入研發具可撓特性塑膠類無色聚醯亞胺 (CPI) 材料，其具有可彎曲、可折疊的特性已成為折疊型手機世代下，最重要的核心材料之一。其產品已陸續獲得世界各大品牌認證，將勝釩科技公司加入指定供應商行列。該公司的光學膜及保護膜產品，目前主要應用於手機保護玻璃、Touch Sensor、超聲波指紋辨識感測器保護膜、摺疊機保護蓋板等，舉凡 APPLE、GOOGLE、微軟、三星、華為、OPPO 等品牌大廠皆為勝釩科技公司之客戶。



展望未來，勝釩科技公司將致力於提高客戶競爭力為服務導向，以全方位的解決方案因應全球化、自由化與知識化之衝擊，創造雙贏甚至是多贏的策略，共同強化核心優勢價值。

左起為華南永昌證券黃進明董事長及翰德精密工業陳福到董事長。(圖: 華南永昌證券提供)

翰德精密工業公司成立於 2016 年，為專業之船用舷外機不銹鋼螺旋槳生產製造商，不僅整合了從開發、設計、原型、試船、生產、倉儲及品牌建立到佈建全球通路網的一條龍行銷策略，並透過舷外機引擎的內軸規格的制定，使全球螺旋槳規格模組化，能達到一體適用的標準。

更於 2020 年 10 月在屏東縣長治鄉興建了全球首座 AI 自動化精密脫臘鑄造工廠，區內打造各類 AI 自動化生產、加工與檢測系統，為國內首座以機械手臂進行自動化澆鑄之智能化生產廠商，透過掃描檢測、積層製造、虛實整合感測器、精度補償及機器人研磨拋光等自動控制動作，不僅可取代高風險的人力作業，並能強化產品的精緻度。

未來更將朝向無鉛毒不鏽鋼水龍頭及高爾夫球頭等鑄造精品發展，甚至將此智能化之融煉設備導入包括農漁產業、運輸機械、綠能環保、運動休閒、民生健康等領域，同時經由巨量資料整合及物聯網之數位管理，落實智慧化生產廠之目標，以提升整體生產效率。

展望未來，翰德精密工業將促進台灣產業突破自身轉型與升級瓶頸，與客戶一起面對挑戰，並從創新與改革出發，共同開創新興市場。

勝釩科技及翰德精密工業公司將隨著 IPO 上市櫃計畫的推展，將全力進軍資本市場，為公司的永續經營開渠擴道。