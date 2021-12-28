台股再創新高 外資狂買215億元 三大法人聯手買超239.12億元

2021 封關倒數，美國科技股大漲，帶動台灣半導體族群走堅，台股今 (28) 日開高走高，終場上漲 147 點，收在 18196 點，盤中、收盤雙雙改寫歷史新高，但成交量依舊低迷，僅不到 2600 億元。外資狂買 215 億元，三大法人同站買方，聯手大買 239.12 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今天加碼大買 215.54 億元，為連續 6 個交易日買超；投信終止連二賣，買超 6.3 億元；自營商買超 17.26 億元。三大法人合計買超 239.12 億元。

大型權值股成為多方焦點，台積電今天表現強勢，上漲逾 1%，收在全場最高 615 元，市值接近 16 兆元；聯發科同步攻高，終場勁揚 2.6%，收 1175 元；聯電、瑞昱、聯詠等指標股也表現不俗。

台積電擴廠消息一波波，加上 SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展登場，帶動相關供應鏈表現，其中，再生晶圓三大業者交投熱絡，中砂直奔漲停價 107 元，創近 14 年半新高，辛耘及昇陽半導體同步大漲，此外，京鼎、精測、亞翔等也在盤上表現。

由於各國加強防疫，導致海空航班大減，推升運價走高，貨櫃雙雄長榮、陽明今天領漲超過 2%，萬海、台驊投控也維持上漲走勢，但航運族群逐漸湧現賣壓，航空雙雄、慧洋 - KY、遠雄港等陸續翻黑。